Воплощение роскоши: раскрыли секреты оформления гостиной в голливудском стиле

Фото: pinterest.com

Стиль Hollywood Regency ассоциируется с богатством и экстравагантностью, шиком и комфортом. Эталоном его считаются роскошные дома звезд Золотой эпохи Голливуда.

Основой Hollywood Regency является стиль ар-деко. Лакированные поверхности, дорогие материалы, сложные узоры и насыщенные цвета, металлические акценты — все это свойственно им обоим. Однако Hollywood Regency еще более эффектный, любит играть на контрасте и оригинальности. Пишет inspirationdesignbooks.

Господствующий цвет для интерьера в стиле Hollywood Regency выбирают из нейтральной палитры. Для акцентов используют розовый, бирюзовый, желтый, изумрудно-зеленый, бордовый и им подобные. Из тканей предпочтение отдают шелку, атласу, бархату, замше, синели. Не пренебрегают также мехом. Украшают интерьер в стиле Hollywood Regency вазами, скульптурами, зеркалами, картинами. Светильники выбирают массивные, чаще с хрустальными элементами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уютные гостиные в стиле, который набирает все больше популярности

Для ар-деко характерно сочетание пафосности с элегантностью. Этот стиль вобрал в себя восточную экзотику, символизм и индустриальные мотивы. Одним из главных атрибутов ар-деко считается наличие в интерьере геометрических узоров — прямых линий, трапеций, зигзагов, окружностей и подобного.