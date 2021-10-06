Видеодомофон – множество функций для улучшения безопасности

Домофон с видеокамерой предназначен для контроля за входной группой. Цена устройства зависит от его функциональных особенностей и качества дисплея. Домофоны с видеонаблюдением не только снимают все, что происходит перед входной дверью, но и используются для двусторонних переговоров, дистанционного открывания замков.
Видеодомофон передает изображение, которое можно сохранить и просматривать из архива. При наличии датчика движения запись может включаться после его срабатывания. Инфракрасная подсветка не видна человеческому глазу, но помогает получить четкое изображение в условиях плохой освещенности.
Домофон с видеонаблюдением – особенности
Перед тем, как купить видеодомофон, следует определиться с его разновидностью. Для изготовления используются различные технологии. Современные устройства бывают:
• Аналоговыми. Чаще всего применяются для организации безопасности в многоквартирных домах. Для соединения всех компонентов используются многожильные кабели. Каждый абонент подключается к общему блоку. Одного коммутатора достаточно для подключения восьмидесяти абонентов.
• Цифровыми. Отличаются простотой монтажа и управления. При этом устройства имеют большой функционал. Устройства устойчивы к сбоям в системе, из-за одной поломки центральный контроллер не выходит из строя. Управление – сенсорное, при необходимости можно подключить детектор движения.
• IP. Устройства в процессе работы пользуются протоколом IP/SIP. Благодаря подключению к интернету появилась возможность просмотра видео и открывания замков через мобильное приложение.
Устройства бывают проводными и беспроводными. Модели выпускаются как с трубкой, так и без нее.
Домофон и видеонаблюдение – качественные устройства в интернет-магазине ПТБ
Прежде чем выбрать видеодомофон и купить его, нужно уточнить его технические параметры. Выбор зависит от следующих критериев:
• качества звука и изображения;
• разрешения внутреннего блока;
• типа трубки;
• наличия датчика движения;
• количества каналов.
Следует выбирать продукцию известных производителей, они гарантируют высокое качество.
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