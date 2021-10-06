Видеодомофон – множество функций для улучшения безопасности

Домофон с видеокамерой предназначен для контроля за входной группой. Цена устройства зависит от его функциональных особенностей и качества дисплея. Домофоны с видеонаблюдением не только снимают все, что происходит перед входной дверью, но и используются для двусторонних переговоров, дистанционного открывания замков.

Перед тем, как купить видеодомофон, следует определиться с его разновидностью

Видеодомофон передает изображение, которое можно сохранить и просматривать из архива. При наличии датчика движения запись может включаться после его срабатывания. Инфракрасная подсветка не видна человеческому глазу, но помогает получить четкое изображение в условиях плохой освещенности.

Домофон с видеонаблюдением – особенности

Перед тем, как купить видеодомофон, следует определиться с его разновидностью. Для изготовления используются различные технологии. Современные устройства бывают:

• Аналоговыми. Чаще всего применяются для организации безопасности в многоквартирных домах. Для соединения всех компонентов используются многожильные кабели. Каждый абонент подключается к общему блоку. Одного коммутатора достаточно для подключения восьмидесяти абонентов.

• Цифровыми. Отличаются простотой монтажа и управления. При этом устройства имеют большой функционал. Устройства устойчивы к сбоям в системе, из-за одной поломки центральный контроллер не выходит из строя. Управление – сенсорное, при необходимости можно подключить детектор движения.

• IP. Устройства в процессе работы пользуются протоколом IP/SIP. Благодаря подключению к интернету появилась возможность просмотра видео и открывания замков через мобильное приложение.

Перед тем, как купить видеодомофон, следует определиться с его разновидностью

Устройства бывают проводными и беспроводными. Модели выпускаются как с трубкой, так и без нее.

Домофон и видеонаблюдение – качественные устройства в интернет-магазине ПТБ

Прежде чем выбрать видеодомофон и купить его, нужно уточнить его технические параметры. Выбор зависит от следующих критериев:

• качества звука и изображения;

• разрешения внутреннего блока;

• типа трубки;

• наличия датчика движения;

• количества каналов.

Следует выбирать продукцию известных производителей, они гарантируют высокое качество.

Перед тем, как купить видеодомофон, следует определиться с его разновидностью

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