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четверг, 28 февраля 2019 23:40

Весенняя красота: показали 20 креативных клумб с тюльпанов
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Фото: idei-dekoru.com

Ранней весной тюльпаны идеально украшают сад и дом. От сочетания цветов и размеров зависит весь декор.

Тюльпаны гармонично смотрятся с другими ниже цветами на клумбе или отдельно по горшкам или деревянных бочках.

Такое декорирования освежает и придает весеннего радостного настроения. Особенно когда при цветении возникает медовый аромат.

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Какой цвет выбрать зависит от индивидуальных вкусов. Главное, чтобы они радовали глаз хозяевам.

В этой подборке собраны самые элегантные и гармоничные сочетания.

"Мужским счастьем" называют вазон антуриум. Цветет почти весь год, а всего зимой. Цветы бордовые, красные, розовые и белые. Они держатся до полутора месяцев. Затем серединка отпадает, цвет зеленеет и становится листом.

Оригинально выглядят в помещении три сорта - фиолетовый флоринов, черный Черный принц и синий Принцесса Алексия.

idei-dekoru.com
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