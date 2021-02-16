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четверг, 18 февраля 2021 02:28

В ногу со временем: спальня в стиле модерн поражает видом
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Стиль модерн в интерьере спальни: советы дизайнеров
Фото: remontbp.com
Стиль модерн в интерьере спальни: советы дизайнеров
Стиль модерн в интерьере спальни: советы дизайнеров
Стиль модерн в интерьере спальни: советы дизайнеров
Стиль модерн в интерьере спальни: советы дизайнеров

Для комфорта важно ответственно относится к внутреннему наполнению и обустройства комнаты. Некоторые люди прибегают к помощи профессиональных дизайнеров, а некоторые берут на себя ответственность. Достаточно востребованным этого года года является стиль модерн. Он начал зарождаться еще в конце XIX века.

В таком дизайне важны плавные округлые формы и переходы, использование дерева как материала во всех его проявлениях и классические коричневые, красные и серо-зеленые тона. Другие цвета допустимы, но общий фон следует оставить приглушенным при желании выдержать помещения в стиле модерн.

Освещение в таком интерьере обычно приглушенный, часто большее количество света поступает от торшеров и настольных светильников.

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Спальни в стиле модерн выглядит роскошно и стильно, в таких помещениях чувствуется дух аристократизма. Данный стиль подойдет для тех, кто предпочитает минимализм и пространство, но хотят изменить к лучшему свою комнату и добавить в нее роскошные мотивы.

Именно на помещениях в бежевых тонах чаще всего останавливают свой выбор владельцы, благодаря тому, что этот цвет сочетается с множеством других оттенков, практичный и выглядит натурально. Разбавить тона в таком интерьере можно с помощью зеленого, золотого, медного, голубого и белого цвета.

Выгодно сбалансировать количество белого цвета можно черным, красным, коричневым и серым цветом. Акцентом в таком интерьере может стать постельное белье, шторы и яркие картины.

Серый цвет способствует созданию множества интересных цветовых комбинаций. Наиболее приятными сочетаниями возникают серый с синим, белым, желтым и бежевым цветами. Он визуально увеличивает пространство, поэтому в помещениях хорошо смотрятся простые и минималистичные детали и комнаты выглядят особенно интересно.

Потолок чаще всего выполняют в белом цвете, изредка разбавляя его оттенками коричневого. Популярные натяжные и многоуровневые натяжные потолки. Они помогают рассеять свет и спрятать источники освещения.

Скандинавский стиль в интерьере - один из самых популярных сейчас современных направлений в дизайне интерьеров. Он универсален, лаконичный и уютный. Одинаково хорошо смотрится и на больших площадях, и в тесных квартирах.

Этот интерьер не следует визуально утяжелить большим количеством плотной ткани. Например, можно использовать яркий ковер, который будет очерчивать пространство для отдыха.

remontbp.com
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