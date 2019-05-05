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воскресенье, 05 мая 2019 20:47

Уютный дом с живописным внутренним двориком выставили на продажу по относительно невысокой цене
21

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Продать дом ожидают за 2 миллиона 399 тысяч долларов.
Фото: latimes.com
Продать дом ожидают за 2 миллиона 399 тысяч долларов.
Продать дом ожидают за 2 миллиона 399 тысяч долларов.
Продать дом ожидают за 2 миллиона 399 тысяч долларов.
Продать дом ожидают за 2 миллиона 399 тысяч долларов.

На американском рынке недвижимости появился лос-анджелесский дом в испанском колониальном стиле с роскошным патио и полем для игры в гольф. Находится недвижимость в лос-анджелесском пригороде – районе Тарзана. Продают ее по цене менее $2,5 млн.

Дом расположен на частном участке, охватывающем чуть больше половины акра земли. Площадь дома составляет 511 квадратных метров. Внутри обустроены 5 спален, столько же ванных, гостиная с барной стойкой, главная столовая и уголок для завтрака, кухня и винная комната. Кроме главного дома, есть гостевой коттедж. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Внутренний двор дома проектировал звездный ландшафтный архитектор Виллем ван Мэйден, в свое время работавший над оформлением садов для Элизабет Тейлор и Стивена Спилберга. Там обустроены несколько крытых террас, выстланное брусчаткой патио и поле для игры в гольф. Есть также оплетенная виноградными лозами живописная пергола. Она возвышается над небольшим мостом, ведущим к обустроенной на открытом воздухе обеденной зоне со встроенным барбекю-оборудованием. Задний фасад дома огибает вытянутый бассейн, который соединяется с основным. Последний оснащен SPA-оборудованием.

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Известный комедийный актер сделал впечатляющую скидку на роскошный особняк общей площадью более 1000 квадратных метров. 2 года назад приобрести недвижимость можно было за $38,5 млн. Нынче значительно дешевле.

latimes.com
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