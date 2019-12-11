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среда, 11 декабря 2019 23:28

Уютная гостиная: 10 оригинальных идей оформления комнаты
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Дизайн гостиной 2019: тонкости оформления в светлых тонах
Фото: archidea.com.ua
Дизайн гостиной 2019: тонкости оформления в светлых тонах
Дизайн гостиной 2019: тонкости оформления в светлых тонах
Дизайн гостиной 2019: тонкости оформления в светлых тонах
Дизайн гостиной 2019: тонкости оформления в светлых тонах

Гостиная является визитной карточкой дома. Именно здесь по вечерам собирается вся семья для совместного отдыха. Поэтому спроектировать ее необходимо тщательно, учитывая все нюансы и основные тренды.

1. Белый обеденный стол отлично сочетается со стульями любых других цветов. Но если добавить белые стулья - то дизайн будет выглядеть воздушным. Такое цветовое решение идеально подходит для маленьких комнат, которые хочется сделать просторнее.
2. Можно выбрать мягкие кресла с высокой сиденьем. Этот вариант обстановки отлично подойдет для маленьких комнат-столовых, объединенных в гостиными. Это позволит не заставлять помещение лишней мебелью и сохранит в пространстве больше "воздуха".

3. Деревянные и плетеная мебель создают органическую композицию, прекрасно сочетаясь между собой. Плетеные кресла вокруг деревянного стола создают контраст между легкостью и массивностью. Такие обеденные группы помогают создать ощущение тропического курорта и безмятежности.

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4. Старые металлические стулья обновить окрасив их в новый яркий цвет. Он оживит грубую обстановку в индустриальном стиле и станет ярким акцентом всей обеденной зоны. Оригинально поддержать выбранный оттенок краски хотя бы одним дополнительным элементом. Например, рамки для картины.

5. Если обеденная зона расположена в углу гостиной, лучше использовать компактную мебель. Это сделает помещение более удобным. А вот чтобы сделать интерьер более просторным визуально, отдайте предпочтение металлическим, стеклянным и зеркальных поверхностей. За счет отражений и игры света предметы мебели с такими поверхностями будут выглядеть изящно.

Посетители гостиниц стараются оставить себе на память что-нибудь из отелей. Порой они удивляют своей абсурдностью. Было обследовано 634 гостиниц с 4-звездочных отелей и 523 из 5-звездочных отелей для определения поведения воров в зависимости от их богатства.

Вероятность угона телевизоров в 5-звездочных отелях в 9 раз больше по сравнению с 4-звездочным сегментом. Произведения искусства являются популярными предметами присвоения в роскошных отелях. В 5,5 раз больше вероятность краж. Планшетные компьютеры и матрасы также воруют гораздо чаще в 5-звездочных отелях.

archidea.com.ua
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