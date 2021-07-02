Уют в каждой детали: лесной дом заставляет расслабиться

Фото: thenordroom.com

Вилла с бетона в Сан-Франциско поражает естественной красотой. Дизайн в ней соблюден в светлых цветах. Бело-коричневая гамма у всех комнатах. Так они выглядят еще просторнее, чем есть на самом деле.

При строительстве совместили теплые и холодные материалы - камень и дерево. Балки на подвесном потолке идеальна дизайнерской особенностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роскошный декор двора создают оригинальные вазоны

Гладкий бетонный кухонный остров стоит на одном конце с большими плетеными подвесными светильниками, чтобы добавить этот теплый природный вид.

В спальне есть встроенные шкафы с ребристого стекла и дерева. Они отделяют небольшой домашний кабинет. Большой круглый ковер из джута добавляет тепла спальни.

В испанской провинции Альто-Ампурдана закончили впечатляющий дом. В нем архитекторы и дизайнеры объединили простоту и изысканность. Не забыли и о средиземноморский колорит и аниквариат.