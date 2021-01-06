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Уборка после праздников: чем почистить нагар на кастрюлю

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Уборка после праздников: чем почистить нагар на кастрюлю
Нагар на кастрюлю чистит силикатным клеем. Фото: pinterest.ru

Кастрюли из любого материала могут потерять свой привлекательный вид. Зная маленькие хитрости, кухонном утвари легко вернуть первоначальный вид.

Для устранения нагара с кастрюль хозяйки часто кипятят их в соде, уксусе, лимонной кислоте. Но способы с использованием кислоты не подходят для эмалированных емкостей, соль опасна для нержавейки. Содой можно чистить алюминий. Все абразивные вещества вредные для кастрюль с антипригарным покрытием.

Мыльный раствор

Данный метод удаления нагара применяют для кастрюль с небольшой степенью нагара. Налить небольшое количество горячей воды и добавить 2 ст. л. средства для мытья посуды. Воду вскипятить на среднем огне, в зависимости от стадии нагара, от 15 до 30 мин. После этого лопаткой легко соскрести нагар со дна и стенок кастрюли. Остатки грязи удалить губкой.

Сода и уксус

В загрязненной кастрюле развести поровну уксус и воду, чтобы полностью покрывало загрязнения. Полученный раствор довести до кипения, снять с плиты добавить несколько столовых ложек соды. Дать раствору 30 мин. постоять. Постепенно нагар будет смягчаться и отставать от стенок кастрюли.

Данный метод нельзя применять к алюминиевой посуде без защитного покрытия.

силикатный клей

Это очень действенный метод очистки запущенных загрязнений. Необходимо грязную кастрюлю поставить в таз с водой и дождаться ее закипания. За это время следует натереть на терке хозяйственное мыло. Когда вода закипит в нее добавляют стружку с половины бруска хозяйственного мыла.

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Добавить стакан силикатного клея и несколько ложек соды. Смесь кипятить от получаса и нагар любой сложности легко отстанут от стенок посуды.

С ненужных вещей можно сделать сотовые аксессуары. Например, винные пробки могут быть прекрасным базовым материалом для создания функциональных и декоративных предметов.

Это может быть доска для заметок. Такая вещь идеально подойдет к любому интерьеру и всегда будет привлекать внимание.

4udesnaya-da4a.com
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