Трубы ПВХ, что это такое и зачем нужны

Трубы ПВХ используют во всех сферах строительства

Поливинилхлорид – это полное название материала ПВХ. Он обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Трубы из данного материала имеют широкую область применения. Их используют во всех сферах строительства, в том числе и в построении современных коммуникаций.

Особенности материала

Температура плавления данного материала колеблется от 165 до 200 градусов. Он практически не подвержен деформации и при этом обладает возможностью повторной переработки. Поливинилхлорид не горит и устойчив к большинству кислот. Несмотря на все вышесказанное он является термопластичным, то есть вы без особых усилий сможете сварить два элемента состоящих из данного материала. Для этого вам необходим нагрев до 200-300 градусов. В местах соединения материала прочность составляет примерно 85-90% от его стандартной прочности. Выше говорилось, что трубы ПВХ используют для прокладки электрокабелей – это возможно благодаря его электрической непроводимости. Если нагреть его до температуры 85 градусов и выше, то данное свойство теряется.

Стандарты

Существует три государственных стандарта для изготовления ПВХ труб: Р 51613-2000, Р 52134-2003, 18599-2001. Государственные стандарты нужны для поддержания уровня качества у такого важного элемента, который очень широко используется в большинстве строительных работ. Благодаря данным стандартам трубы ПВХ не накапливают отложения, эластичны, не ржавеют, гладкие внутри, что обеспечивает стабильный напор. Трубы, предназначенные для электрокабелей благодаря своей гладкости внутри позволяют беспрепятственно их протягивать через трубу.

Классификация

Так как сфер применения у данного изделия немало, существует классификация ПВХ труб по нескольким показателям. Все они отличается своими характеристиками и внешним видом. По предназначению ПВХ трубы делят на:

• для обсадки;

• для канализационных сетей;

• для проводки электрокабелей.

Канализационные делятся на внутренние и наружные. Внутренние чаще всего используют для отвода стоков из квартир и домов, а наружные для подачи вод и построения водовпускных сооружений. Помимо сфер применения их классифицируют по радиусу изгиба на:

• жесткие;

• гибкие;

• очень гибкие.

Их также классифицируют по размерам на большие, средние и маленькие, но это скорее условная классификация, чем общепринятая. Самой главное и важной для покупки классификацией является различие в рабочих средах. Они могут быть:

• без давления;

• под давление;

• для разреженных сред.

Как выбрать и где купить?

В маркировке изделия указывают его основные характеристики. Для расшифровки маркировки не требуются особые знания, кроме прочности трубы. От цвета изделия зависит его область применения: серые и черные используют в канализационных системах, желтые и оранжевые применяют в создании наружных сетей, синие и белые чаще всего используются для обсадки скважин. Разбирая маркировку можно найти такие буквы как L, N, и S. Они говорят о прочности изделия. Буква L говорит о невысоком уровне прочности, а S о самом высоком.

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