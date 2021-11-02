"Труболюб" – комплексное решение вопросов водоснабжения и канализации

Мы живем в эпоху колебаний и неожиданностей, но неизменными для каждого человека, где бы он ни находился, остаются качество, эстетика и комфорт.

Системы водоснабжения и водоотведения одни из ключевых факторов комфорта современного человека.

Система должна работать бесперебойно, ведь услуги водоснабжения обеспечивают подачу воды в дом, на производство или в сферу обслуживания.

Мы предлагаем услуги проектирования инженерных сетей и водопровода, а именно:

• Внутренние и внешние сети водоснабжения и водоотвода

• Прокладка водопровода и трубопровода

• Монтаж водопроводных колодцев и колодцев с пожарными гидрантами

• Ремонт водопроводных колодцев

• Ремонт запорной водопроводной арматуры (задвижки, вантузы, компенсаторы и др.).

Компания "Труболюб" предлагает спектр ремонтных услуг канализационных и водопроводных сетей

С течением времени любая система может выйти из строя или иметь механические повреждения, поэтому современный монтаж систем водоснабжения должен обеспечивать максимальную надежность системы в условиях эксплуатации. Это значит, что потребители воды должны получать ее в требуемом объеме, под определенным напором и с необходимыми качественными характеристиками. Несомненно, системы водоснабжения и канализации являются одним из основных элементов любого здания жилого или производственного секторов. От того, как качественно они будут спроектированы, зависит результативность и уровень комфорта в самом доме.

Если система канализации проложена недобросовестно или устарела, тогда срочно необходимо провести ремонт. Частыми сигналами для ремонта являются:

• Засор трубопровода

• Протекание

• Неприятный запах из санузла или раковины

Наши мастера знают, как качественно провести ремонт канализации, ведь имеют большой опыт работы и используют современное оборудование.

Компания "Труболюб" предлагает ремонтные услуги канализационных и водопроводных сетей, а именно:

• Прокладка напорной и безнапорной канализации

• Земельные работы

• Прокладка трубопроводов диаметр 50-1000 (ПЭ, ПВХ,КОРСИС)

• Монтаж колодцев

• Монтаж запорной арматуры

• Монтаж канализационных насосных станций

• Ремонт канализационных колодцев

• Монтаж септиков

• Монтаж и обслуживание жироуловителей

• Монтаж контрольных колодцев

• Монтаж и демонтаж внутренних сетей (водоснабжение, водоотвод)

• Все виды сантехнических работ

Мы заботимся о том, чтобы вы получили качественные услуги и были удовлетворены результатом, поэтому работаем 24/7. Также для вас работает аварийная служба канализации. Мы выезжаем в течение 10 минут и готовы разобраться с любыми засорениями, протеканиями, чтобы поскорее вернуть комфорт и уют в ваш дом.