Топ-3 неисправностей газового котла, и как с ними справиться

Основные причины поломки газовых котлов и методы их устранения

Сбои в работе газового котла могут доставить много неприятностей. Только представьте, что может произойти, если агрегат откажется работать в мороз -20о, который для украинской зимы не такая уж и редкость.

Мы попросили экспертов из интернет-магазина piramida24 рассказать, какие признаки помогут выявить скорое наступление поломки, и как быстро и точно подобрать запчасти для ремонта газовых котлов в случае необходимости. Полезные рекомендации от специалистов читайте в материале.

Засор теплообменника

Основные причины поломки газовых котлов и методы их устранения

Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются владельцы газовых котлов, является снижение эффективности работы теплообменника. Ее можно заметить по таким признакам:

● котел начал часто отключаться;

● в контуре ГВС уменьшился напор воды;

● для достижения нужной температуры в доме приходится сжигать больше топлива, чем обычно.

Чаще всего причиной образования засоров в трубопроводе служит обычная накипь. В настенных котлах, где установлен компактный узел теплообмена, выполнить чистку можно путем кипячения теплообменника в растворе соды или лимонной кислоты. 20 минут активного кипения – и все отложения легко отмоются проточной водой.

Теплообменник большого котла лучше отдать на чистку специалистам, у которых есть профессиональное оборудование. Обычно процедуру выполняют с помощью мойки высокого давления или бустера – специального устройства для циклического перекачивания моющего раствора через теплообменник. Для мойки бустером применяют специальные чистящие кислотные составы. Они позволяют за несколько часов полностью избавиться от карбонатной накипи и отложений трехвалентного железа. Но часто проводить процедуру нельзя, поскольку кислота может ослабить металл.

Поломка вентилятора

Основные причины поломки газовых котлов и методы их устранения

Если ваш котел оснащен турбиной, за счет которой в камеру сгорания нагоняется воздух, ее тоже нужно проверять. Заметить неисправность детали вы сможете по тому, что снизилась активность горения, и в корпусе появились посторонние звуки вентилятора. Причин поломки этого узла достаточно много:

● износ подшипников;

● засор лопастей;

● разбалансировка вентилятора;

● неисправности в плате управления;

● перегрузка и замыкание в катушке индуктивности.

Проблема с вентилятором требует быстрого решения, ведь без него такие котлы не могут работать. Самостоятельно можно разве что заменить подшипник, а вот если проблема в электрической части устройства – вам понадобится помощь специалиста.

Затухание пламени

Основные причины поломки газовых котлов и методы их устранения

Частой проблемой в газовых котлах является затухание горелки. Важно понимать, что в отопительном оборудовании установлено несколько систем безопасности, которые блокируют подачу газа или тушат пламя при обнаружении проблем в работе. Если затухание случилось по причине срабатывания датчика тяги, на дисплей обязательно выводится соответствующий сигнал. Чтобы восстановить работу, нужно почистить дымоход и теплообменник. Но если после чистки проблема остается, искать неисправность нужно в самой горелке.

Современный газовый котел может поддерживать комфортную температуру в доме или квартире практически без участия человека. Но нужно внимательно следить за работой котла, и сразу устранять любые неисправности. Тогда в вашем доме всегда будет тепло и уютно.