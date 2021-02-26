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пятница, 26 февраля 2021 13:54

ТОП 5 неисправностей стиральных машин требующих ремонта
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Угрожает ли что-то вашей стиральной машине? Ответить на этот вопрос поможет ТОП-5 признаков, "намекающих" на будущую неисправность. Рейтинг поломок помогли составить профессиональные мастера киевской компании "Ремсервис" основываясь на опыте проведенных ремонтов.

1. Стиральная машина гремит или свистит во время отжима, а также сильнее обычного вибрирует. Если вручную прокрутить пустой барабан, чувствуется, что он заедает и трет, существует определенный люфт. Может регулярно слетать ремень привода, особенно в процессе отжима.

В таком случае у вашей машинки большой износ подшипников. Это самая распространенная проблема стиральных машин, особенно с 5-летним "стажем". Если вовремя не заменить подшипники, повредится втулка на оси крестовины барабана. А это чревато более дорогим ремонтом с заменой всей крестовины. При таких неисправностях лучше заказывать ремонт стиральных машин Киев в профильном сервисе.

  ТОП-5 поломок стиральных машин
ТОП-5 поломок стиральных машин

2. Стиральная машина не греет воду – стекло внизу люка техники с горизонтальной загрузкой остается холодным даже через 20 минут после включения. Долго не происходит переключения на режим полоскания. Во время стирки может отключаться автомат или электрическая пробка.

Не выдерживает сверхнагрузок ТЭН, нагревающий воду. Происходит это, потому что на нем со временем накапливаются накипь, частицы тканей и мелкий мусор. Нагреватель вынужден греть воду через окаменелый слой грязи. Но причиной неисправности может стать и резкий скачок напряжения. Если не заменить ТЭН, белье будет плохо отстирываться, потому что стирка происходит в холодной воде.

  ТОП-5 поломок стиральных машин
ТОП-5 поломок стиральных машин

3. Регулярно сбиваются программы стирки. В моделях без дисплея периодически могут мигать все лампочки. Такая "светомузыка" ничего хорошего не сулит.

Скорее всего, скоро выйдет из строя электронный модуль управления. Чаще всего причина в резких скачках напряжения, а также после попадания влаги на плату управления. Если вовремя не заменить перегоревшие детали (резисторы, реле, конденсаторы или др.), а возможно, и весь модуль (это необходимо при сгорании "сердца" платы – процессора), пользоваться стиральной машинкой будет невозможно.

  ТОП-5 поломок стиральных машин
ТОП-5 поломок стиральных машин

4. Машинка не сливает воду. Во время одного цикла стирки вода может уходить, а во время другого – подолгу оставаться в барабане.

Плохо работает сливной насос и может полностью выйти из строя. Возможны две причины будущей неисправности: на пределе работает двигатель помпы или мусор (шурупы, пуговицы, монеты) перекрыли отверстие для откачивания воды. Если не вмешаться, инородные предметы сломают ключевой элемент насоса – крыльчатку. Чтобы этого не произошло, нужно обращаться профильный сервис по ремонту стиральных машин.

  ТОП-5 поломок стиральных машин
ТОП-5 поломок стиральных машин

5. Машина сильно гудит при включении, барабан вращается только с небольшим количеством белья. Если загрузить его на полную, он стоит на месте. Машинка "зависает" при включении программы отжима.

Все признаки свидетельствуют, что растянулся ремень привода. Если техника не очень старая, происходит это, потому что машину перегрузили бельем или долго не пользовались (ремень пересох). Когда растянутый ремень вовремя не меняют, она обрывается. В худшем случае еще и выходят из строя вал и шкив, замена которых обойдется в разы дороже.

  ТОП-5 поломок стиральных машин
ТОП-5 поломок стиральных машин

Специалисты по ремонту бытовой техники не советуют заниматься починкой самостоятельно. Неопытный человек может совершить ошибку, которая повлечет за собой поломку других, более дорогостоящих деталей. Поэтому лучше обращаться в профильный сервис "РемСервис" в г. Киев.

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