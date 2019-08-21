Только джунгли и океан: на холме обустроили райский уголок

Фото: boutique-homes.com

На поросшем тропическим лесом побережье Мексики построили пляжный дом с экзотическим интерьером. Участок под строительство выбрали на склоне холма, с которого открывается роскошный вид на океан.

Снаружи дом сделали похожим на традиционные мексиканские хижины. Добавили этнические мотивы также в интерьер, пишет boutique-homes.

Обособленно обустроили зону отдыха с баром, бассейном и джакузи. Оформили ее в стиле мексиканских палап — деревянных лачуг с соломенными крышами и открытыми стенами. Обеспечили также прямой доступ к пляжу.

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В долине одной из самых живописных рек острова Бали из сплошного бамбука соорудили роскошный трехэтажный дом. Спроектировали его как экологически "дружелюбное" жилье, оказывающее минимальное воздействие на окружающую среду. Все строительные работы проводили вручную.