Того стоит: пентхаус продали по цене солидного имения

Фото: latimes.com

Пентхаус в одном из деловых районов Лос-Анджелеса продали за более чем $13 млн. На рынке недвижимости это жилье появилось в январе 2019. Начальная цена его составляла 16 миллионов. Хотя выручить агентству удалось меньше, это жилье вошло в топ самых дорогостоящих квартир города.

Находится пентхаус в элитном жилом доме Remington. Общую площадь имеет 557 квадратных метров. Включает в себя 2 этажа. На первом — фойе, гостиная, столовая, кухня с мраморными столешницами и уголком для завтрака. На втором — еще одна гостиная, ванная и спальня с мраморным камином. Из окон последней открывается роскошный вид на город и океан. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

На втором этаже пентхаус имеет выход на собственную террасу. Площадь ее составляет 167 квадратных метров. Там обустроена уличная гостиная и обеденная зона.

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Доступ к пентхаусу обеспечивает частный лифт. Дополнительные удобства, имеющиеся в Remington: бассейн с соленой водой, SPA-салон, игровая комната, внутренний двор с лаундж-зоной, винный подвал и закрытый паркинг.

По невероятной цене продают один из немногих сохранившихся особняков эпохи Гэтсби. Построен он был в 1926 году одной из самых престижных архитектурных фирм XX века. Заказчиком выступал бизнесмен, в окружение которого входил и автор романа "Великий Гэтсби" американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.