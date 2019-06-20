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четверг, 20 июня 2019 15:15

Того стоит: пентхаус продали по цене солидного имения
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Выручить за пентхаус удалось 13 миллионов 335 тысяч долларов.
Фото: latimes.com
Выручить за пентхаус удалось 13 миллионов 335 тысяч долларов.
Выручить за пентхаус удалось 13 миллионов 335 тысяч долларов.
Выручить за пентхаус удалось 13 миллионов 335 тысяч долларов.
Выручить за пентхаус удалось 13 миллионов 335 тысяч долларов.

Пентхаус в одном из деловых районов Лос-Анджелеса продали за более чем $13 млн. На рынке недвижимости это жилье появилось в январе 2019. Начальная цена его составляла 16 миллионов. Хотя выручить агентству удалось меньше, это жилье вошло в топ самых дорогостоящих квартир города.

Находится пентхаус в элитном жилом доме Remington. Общую площадь имеет 557 квадратных метров. Включает в себя 2 этажа. На первом — фойе, гостиная, столовая, кухня с мраморными столешницами и уголком для завтрака. На втором — еще одна гостиная, ванная и спальня с мраморным камином. Из окон последней открывается роскошный вид на город и океан. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

На втором этаже пентхаус имеет выход на собственную террасу. Площадь ее составляет 167 квадратных метров. Там обустроена уличная гостиная и обеденная зона.

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Доступ к пентхаусу обеспечивает частный лифт. Дополнительные удобства, имеющиеся в Remington: бассейн с соленой водой, SPA-салон, игровая комната, внутренний двор с лаундж-зоной, винный подвал и закрытый паркинг.

По невероятной цене продают один из немногих сохранившихся особняков эпохи Гэтсби. Построен он был в 1926 году одной из самых престижных архитектурных фирм XX века. Заказчиком выступал бизнесмен, в окружение которого входил и автор романа "Великий Гэтсби" американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

latimes.com
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