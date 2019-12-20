Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз

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Санузел с ванной и унитазом загромождают пространство. Чтобы разделить эти 2 функциональные зоны, следует поставить между ними стену. Она не должна достигать высоты потолка, чтобы была возможность пропускать дневной свет.

Чтобы не терять место, туда можно расставить необходимые аксессуары для купания.

Акцент на прозрачности - еще одно решение для сокрытия туалета. Матовое стекло на стене не создает впечатление изолированной области.

Вместо того, чтобы ставить душ в углу комнаты, можно выбрать решение "два в одном". Переместив перегородку, удается создать угол для туалета. Душевая стена служит для разделения между двумя пространствами и скрывает видимость остальной части комнаты.

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Характерными чертами индустриального стиля является подчеркнутая грубость и простота, демонстративная незавершенность и "открытость". Все то, что во время ремонта обычно стараются тщательно скрыть, этот стиль позволяет выставить напоказ и тем самым превратить в оригинальный декор. Речь идет о трубах, арматуре, балках, крепления, вентиляцию, электропроводку, строительные материалы.