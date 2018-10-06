Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры

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Теплый пол - одна из самых экономных систем отопления. Тепло от батарей, расположенных вдоль стен, поднимается вверх. Чтобы помещение снизу тоже было холодное, приходится значительно увеличивать обогрев.

Как правильно выбрать вид пола и ее встроить рассказал Юрий Хмелюк, консультант столичного строительного магазина.

"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной. Последняя не подходит для многоэтажек, потому снижает давление и температуру воды в стояке. Поэтому соседи будут мерзнуть. Также при нарушении герметичности трубопровода теплого пола существует опасность затопления. Место утечки удается найти только , если покрытие сорвать.

Здесь тепло идет сразу от пола, то комната прогреться равномерно. Нет сквозняков, как от батарей, когда чувствуешь, что воздух "гуляет" по комнате.

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Электрическую пол выбирают чаще. Ведь ее никогда не может включать. Водяную же только в отопительный сезон. К тому же в электрической легко регулировать температуру. На уровне ног поддерживает 24 градуса, туловища - 20, а головы - 16 градусов.

Такой пол нагревается благодаря кабелям, вплетенным в сетку. Поэтому такой рулон проще установить. Затем покрытие заливают бетонной стяжкой.

На каждой упаковке теплого пола указана рекомендуемая площадь, которую можно покрыть. Ширина нагревательных матов составляет 48-50 сантиметров, а длина рулона бывает разная. Чаще всего сетка уже имеет клеевой слой с одной стороны, поэтому легко крепится.

Электрическую пол запрещено монтировать под тумбы, раковины, ванны или стиральные машины.

"Расстояние обогревательного элемента от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Еще надо добавить несколько сантиметров запаса у предметов интерьера, чтобы кабель не лежал вплотную", - советует мастер.

После того, как систему смонтируют и проверят, кладут напольное покрытие - плитку, паркет или ламинат.