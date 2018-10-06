 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 2385
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5103
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1251
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1296
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1584
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1179
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1269
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2205
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 13095
Фото
Все фото
5
15
12
8
12
Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Пчелы превратили стену дома в улей
Пчелы превратили стену дома в улей
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 414
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1314
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5256
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9630
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 81
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
суббота, 06 октября 2018 10:55

Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
5

  Комментировать

"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной
Фото: polprofy.ru
"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной
"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной
"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной
"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной

Теплый пол - одна из самых экономных систем отопления. Тепло от батарей, расположенных вдоль стен, поднимается вверх. Чтобы помещение снизу тоже было холодное, приходится значительно увеличивать обогрев.

Как правильно выбрать вид пола и ее встроить рассказал Юрий Хмелюк, консультант столичного строительного магазина.

"В квартирах кладут электрический теплый пол, а в домах - водяной. Последняя не подходит для многоэтажек, потому снижает давление и температуру воды в стояке. Поэтому соседи будут мерзнуть. Также при нарушении герметичности трубопровода теплого пола существует опасность затопления. Место утечки удается найти только , если покрытие сорвать.

Здесь тепло идет сразу от пола, то комната прогреться равномерно. Нет сквозняков, как от батарей, когда чувствуешь, что воздух "гуляет" по комнате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пробковые покрытия для стен - краткий путеводитель

Электрическую пол выбирают чаще. Ведь ее никогда не может включать. Водяную же только в отопительный сезон. К тому же в электрической легко регулировать температуру. На уровне ног поддерживает 24 градуса, туловища - 20, а головы - 16 градусов.

Такой пол нагревается благодаря кабелям, вплетенным в сетку. Поэтому такой рулон проще установить. Затем покрытие заливают бетонной стяжкой.

На каждой упаковке теплого пола указана рекомендуемая площадь, которую можно покрыть. Ширина нагревательных матов составляет 48-50 сантиметров, а длина рулона бывает разная. Чаще всего сетка уже имеет клеевой слой с одной стороны, поэтому легко крепится.

Электрическую пол запрещено монтировать под тумбы, раковины, ванны или стиральные машины.

"Расстояние обогревательного элемента от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Еще надо добавить несколько сантиметров запаса у предметов интерьера, чтобы кабель не лежал вплотную", - советует мастер.

После того, как систему смонтируют и проверят, кладут напольное покрытие - плитку, паркет или ламинат.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

В ночное кабаре парижская богема приходила ради одного танца

Самое читаемое
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 50567
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 23005
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 21942
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
6
 Просмотров: 15579
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 12540
Дом
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
15
 Просмотров: 576
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
12
 Просмотров: 1224
Пчелы превратили стену дома в улей
Пчелы превратили стену дома в улей
8
 Просмотров: 810
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
12
 Просмотров: 981
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
5
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
2
Порошенко назвал цену войны в Донбассе
2
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2
Нардепы получили языковое задание от "первого"
2
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
Голосов: 275
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua