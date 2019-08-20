Технология печати на холсте набирает популярность

Печать на холсте - эксклюзивная замена картинам в интерьере

Редко можно увидеть квартирный интерьер, в котором ни на одной стене не висит хотя бы несколько фотографий, картин, в крайнем случае – фотообоев. Вешать изображения в рамках или клеить их вместо отделочного материала – привычная, знакомая, немного устаревшая технология.

Альтернативный и более эксклюзивный вариант – печать на холсте. Печать делается на специальном оборудовании с помощью пигментов, которые не стираются с холста со временем.

В отличие от бумаги, пусть даже очень плотной и качественной, холст выглядит более дорого, фактурно, красиво. Композиция на холсте не просто оживит интерьер, а станет его ключевой фигурой.

В отличие от рукописного изготовления, печать можно получить уже через 1-2 дня после оформления заказа. Еще это гораздо дешевле, чем оплачивать труд популярного художника.

Какие изображения наносят на холст печатью?

Первый по популярности вариант – это печать фотографий. Качество итогового изображения зависит от размера холста и детализации фото, а во всем остальном фото на холсте по качеству не уступит обычной фотографии.

Подробнее о переносе личных фотографий на холстяную поверхность вы можете узнать на сайте компании, которая специализируется на данном виде печати: https://art-holst.com.ua/personal-photo. У сервиса есть, как готовые работы, так и возможность заказать что-то уникальное. Предлагает услуги компания в Киеве и нескольких городах Украины.

Модульные картины – второе популярное направление. В отличие от классического формата, когда сюжет картины ограничен площадью холста, модульные композиции состоят из нескольких зависимых картин, разделенных между собой. Обычно в этом жанре представлены абстракции, пейзажи.

Фотографии с художественной обработкой. Если у вас есть любимая фотография, но вы бы хотели придать ей новые черты – вам поможет художественная обработка с последующей печатью на холсте.

Можно также отметить репродукции известных картин, в том числе с участием заказчика, картины в стиле комиксов, различные коллажи.

Кому подойдут фото и картины на холсте?

Тем, кто ищет уникальности и не хочет вешать на стены обычные фото в рамках. Размер холста, стилистику и фильтры для изображения, количество компонентом модульной композиции – все это выбирается индивидуально.

Кроме того, в последнее время такие картины на холсте все чаще преподносят в качестве памятного подарка – на свадьбы, дни рождения, юбилеи.