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пятница, 04 июня 2021 11:48

Стабилизатор напряжения убережет вашу технику

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Стабилизатор напряжения убережет вашу технику
Широкий выбор стабилизаторов различных типов вы найдете на странице интернет-магазина 220 Volt

Количество электрических приборов в наших домах постоянно увеличивается, а электропроводка многих домов монтировалась еще 40-50 лет назад, и не рассчитана на современные нагрузки. Поэтому скачки напряжения в электросети часто превышают допустимые пределы.

Домашняя и офисная техника чувствительна к перепадам напряжения. Прежде всего страдают не цифровые устройства, а бытовая электроника, например, отопительные котлы, бойлеры. Чтобы предотвратить порчу приборов, уместно установить в квартире стабилизатор. Он будет регулировать напряжение в электросети жилья.

Широкий выбор стабилизаторов различных типов вы найдете на странице интернет-магазина 220 Volt по ссылке. Консультанты ресурса помогут выбрать устройство, отвечающее вашим условиям, и сделать расчеты по его мощности. Доставки осуществляется во все регионы Украины.

После установки полезного прибора ваша техника будет питаться от сети, на номинал которой она рассчитана. Срок ее эксплуатации увеличится, а энергопотребление уменьшится. Электрические устройства будут защищены от скачков напряжения и не выйдут из строя.

Мощные приборы, устанавливаемые в месте ввода электричества в дом, достаточно дорогие. Иногда имеет смысл использовать одно маломощное устройство, которое будет контролировать только компьютер или отопительный котел.

Разновидности и их использование

● Релейные. Ступенчатые устройства с шагом переключения 10-15%. Корректируют колебания 5-7%. Дешевые и распространенные в употреблении.
● Симисторные. Бесшумные, быстрые в нейтрализации прыжков и препятствий.
● Электромеханические или сервоприводные. Надежны. Немного более шумные и дороже предыдущих. Медленные и плавные в работе, но точно поддержат необходимое значение.
● Феррорезонансные. Наиболее надежные, точные и дорогие агрегаты. Используются только на предприятиях, для защиты чувствительной и дорогой техники.
● Двойного преобразования. Дорогие, надежные, суперточные, бесшумные. Сглаживают мелкие колебания и выдают сигнал в форме правильной синусоиды.

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04
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