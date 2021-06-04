Стабилизатор напряжения убережет вашу технику

Широкий выбор стабилизаторов различных типов вы найдете на странице интернет-магазина 220 Volt

Количество электрических приборов в наших домах постоянно увеличивается, а электропроводка многих домов монтировалась еще 40-50 лет назад, и не рассчитана на современные нагрузки. Поэтому скачки напряжения в электросети часто превышают допустимые пределы.

Домашняя и офисная техника чувствительна к перепадам напряжения. Прежде всего страдают не цифровые устройства, а бытовая электроника, например, отопительные котлы, бойлеры. Чтобы предотвратить порчу приборов, уместно установить в квартире стабилизатор. Он будет регулировать напряжение в электросети жилья.

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После установки полезного прибора ваша техника будет питаться от сети, на номинал которой она рассчитана. Срок ее эксплуатации увеличится, а энергопотребление уменьшится. Электрические устройства будут защищены от скачков напряжения и не выйдут из строя.

Мощные приборы, устанавливаемые в месте ввода электричества в дом, достаточно дорогие. Иногда имеет смысл использовать одно маломощное устройство, которое будет контролировать только компьютер или отопительный котел.

Разновидности и их использование

● Релейные. Ступенчатые устройства с шагом переключения 10-15%. Корректируют колебания 5-7%. Дешевые и распространенные в употреблении.

● Симисторные. Бесшумные, быстрые в нейтрализации прыжков и препятствий.

● Электромеханические или сервоприводные. Надежны. Немного более шумные и дороже предыдущих. Медленные и плавные в работе, но точно поддержат необходимое значение.

● Феррорезонансные. Наиболее надежные, точные и дорогие агрегаты. Используются только на предприятиях, для защиты чувствительной и дорогой техники.

● Двойного преобразования. Дорогие, надежные, суперточные, бесшумные. Сглаживают мелкие колебания и выдают сигнал в форме правильной синусоиды.