Современные спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна

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Спальня станет место черпания сил, если ее правильно обставить. Главные аксессуары, на которые следует обратить особое внимание - шторы и диван. Обычный и нехитрый дизайн, если там они выполнены из одного материала. Такая спальня выглядит очень красиво. Чаще всего подобный дизайн используется в номерах знаменитых отелей.

Цвета штор и элементов кровати обязательно должны совпадать, они могут отличаться на несколько тонов, главное, чтобы фактура декора кровати и штор были одинаковые или более или менее похожи.

Хорошо там будут выглядеть серый, зеленый, синий, кремовый, фисташковый цвета.

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А вот известная многим система фен-шуй советует использовать немного красного цвета или его оттенков в интерьере супружеской спальни. Так что смело берите розовый. терракотовый, оранжевый для акцента. Считается, что этот цвет поможет наладить сексуальную жизнь супругов.

Принципы создания дизайнерской спальни:

1. Три базовых цвета, два из которых спокойные и нейтральные, а третий может быть контрастным (на ваш вкус)

2. Материал для постельного белья и штор одно и то же, или из одной коллекции.

3. Стиль штор продолжает стиль кровати: если покрывало пышное и с рюшечками, то и в шторах может присутствовать повторяется или сочетается элемент.

Рельсы в интерьере стали популярными в течение последних нескольких лет. Это решение позволяет сделать помещение стильным. Рейки - активный декораторское прием, но его надо использовать его надо осторожно Они бывают деревянные, гипсовые, металлические, однотонные, пестрые, вертикальные, горизонтальные, диагональные. Это довольно интересный инструмент в наших руках. Но, вооружившись им, можно, как украсить интерьер, так и исказить его.