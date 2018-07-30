Советы от дизайнеров: как сделать свое жилье уютным, не потратив ни копейки

Обеспечить себе уют можно без капитального ремонта и больших финансовых затрат. Все, что нужно, – добавить в интерьер всего несколько элементов, большинство из которых точно имеется дома. С ними даже арендованная квартира превратится в удобное и уютное жилье. Пишет buzzfeed.com.

1. Вытяните полотенца из шкафа и превратите их в элемент декора.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

2. Выложите на кровать побольше подушек.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

3. Сделайте для старых подушек чехлы с неношеные свитеров, выложите их на кресла и диван.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

4. Вместо верхнего освещения включайте настольную лампу.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

5. Выставьте на видное место свои семейные реликвии.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

6. Поставьте в вазу красивую ветку дерева или крупный листок какого-либо комнатного растения.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

7. Оберните любой сосуд бумажным пакетом и поставьте в него букет живых цветов.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

8. Обустройте себе уголок для чтения, поставив кресло или стул рядом с книжными полками.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

9. Развесьте на шторах в спальне новогодние гирлянды.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

10. Сделайте композицию из ароматических свечей.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

11. Украсьте стены комнаты "гирляндой" из фотографий. Для этого возьмите любимые снимки, и прицепите их на обычную веревку при помощи прищепок.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

12. Если есть дома картины, сделайте из них галерею.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

13. Постелите у кровати самодельные коврики. Сплести их можно собственноручно из веревок, сделанных из старых хлопчатобумажных вещей.

Автор: buzzfeed.com Бесплатный уют

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