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понедельник, 30 июля 2018 15:50

Советы от дизайнеров: как сделать свое жилье уютным, не потратив ни копейки
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Обеспечить себе уют можно без капитального ремонта и больших финансовых затрат. Все, что нужно, – добавить в интерьер всего несколько элементов, большинство из которых точно имеется дома. С ними даже арендованная квартира превратится в удобное и уютное жилье. Пишет buzzfeed.com.

1. Вытяните полотенца из шкафа и превратите их в элемент декора.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют
Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

2. Выложите на кровать побольше подушек.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

3. Сделайте для старых подушек чехлы с неношеные свитеров, выложите их на кресла и диван.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

4. Вместо верхнего освещения включайте настольную лампу.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

5. Выставьте на видное место свои семейные реликвии.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

6. Поставьте в вазу красивую ветку дерева или крупный листок какого-либо комнатного растения.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

7. Оберните любой сосуд бумажным пакетом и поставьте в него букет живых цветов.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

8. Обустройте себе уголок для чтения, поставив кресло или стул рядом с книжными полками.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

9. Развесьте на шторах в спальне новогодние гирлянды.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

10. Сделайте композицию из ароматических свечей.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

11. Украсьте стены комнаты "гирляндой" из фотографий. Для этого возьмите любимые снимки, и прицепите их на обычную веревку при помощи прищепок.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

12. Если есть дома картины, сделайте из них галерею.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

13. Постелите у кровати самодельные коврики. Сплести их можно собственноручно из веревок, сделанных из старых хлопчатобумажных вещей.

Автор: buzzfeed.com
  Бесплатный уют
Бесплатный уют

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Ранее показали роскошные идеи обустройства балконов и лоджий. Предложенные дизайнерские решения подтверждают, что эти конструкции имеют шанс стать полноценным жилым пространством. Отвести их можно под зону отдыха, кабинет, "зимний сад", мини-теплицу, спортзал, столовую, кухню или даже небольшую уютную спальню.



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