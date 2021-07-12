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понедельник, 12 июля 2021 17:57

Роскошный декор двора создают оригинальные вазоны
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Во дворе или в саду лучше всего ставить цветочные вазоны из бетона или камня
Фото: remontbp.com
Во дворе или в саду лучше всего ставить цветочные вазоны из бетона или камня
Во дворе или в саду лучше всего ставить цветочные вазоны из бетона или камня
Во дворе или в саду лучше всего ставить цветочные вазоны из бетона или камня
Во дворе или в саду лучше всего ставить цветочные вазоны из бетона или камня

Цветы в оригинальных горшках - лучшее украшение при отсутствии цветника. Уличные вазоны могут быть разных форм, которые удачно дополняют садовую композицию. Их удобно ставить на парадной зоне, возле лестницы, садовых дорожек, террасы или крыльца.

Самые распространенные - бетонные, каменные и пластиковые изделия. Часто используется и глину для цветочных вазонов. Ее пластичность позволяет экспериментировать с уникальными фактурами. Их поверхность должна обязательно быть покрыта специальной глазурью для повышения низких температур и сохранения влаги.

Нередко уличные бетонные вазоны представлены в виде модульных емкостей, конструкция которых состоит из вазы для цветов из каменной крошки и бетонного основания. Подобные изделия имеют достаточно длительным сроком службы, устойчивы к воздействию воды и не растрескиваются от температурных перепадов.

Горшки, кашпо и вазоны из пластика прекрасно удерживают влагу, не позволяя цветам пересыхать.

Выбирать следует, исходя из функциональности. Слишком большой горшок на небольшой территории будет выглядеть навязчиво, лишая место для отдыха уюта. Малый вазон на роскошной садовой аллее, напротив, потеряется. А вот правильного размера уравновесит пространство.

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В процессе оформления участка не стоит слишком увлекаться ярким декором. Изящно и гармонично в ландшафтном дизайне выглядеть вазоны и горшки спокойных светлых оттенков кремового, белого, терракотового, коричневого, бежевого.

Если и присутствует декор, то он должен быть как можно более лаконичным и соответствовать общей стилистической задумке ландшафта.

Комфортабельный задний двор под силу сделать каждому. Часто люди боятся за это браться за отсутствия идей организации. Внешнее пространство должно быть продолжением дома. То есть на своем дворе нужно создать приближенные условия для тех, в которых живете.

remontbp.com
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