Роскошные венецианские зеркала, выглядящие как настоящее произведение искусства

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Венецианские зеркала изготавливают из отдельных частиц стекла ручной работы. Само искусство выдувания стекла и создание зеркал в Венеции передавалось от отца к сыну. Техника требовала впечатляющих навыков и много терпения. Плюс ко всему, венецианские мастера использовали очень качественные материалы. Именно благодаря этому созданные в Венеции зеркала обрели себе славу на века. И в наши дни люди со всего мира приезжают в Италию с намерением приобрести один из таких шедевров.

Венецианские зеркала придают интерьеру элегантности и изящно роскошного вида. Делают его уникальным и стильным. Свидетельствуют о наличии у владельцев дома хорошего вкуса. Однако следует учитывать, что венецианские зеркала имеют свою "индивидуальность", поэтому оформление интерьера следует подстраивать именно под них, а не наоборот. Пишет издание homedit.

Венецианское зеркало не может оставаться незамеченным даже в самом пестром интерьере. Обычно оно фокусирует на себе все внимание, а потому идеально подходит для создания акцента.

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Массивные зеркала с металлическими рамами идеально подходят для оформления интерьера ванной комнаты во французском стиле. Особенно гармонично смотреться будет наличие на обрамлении резьбы.