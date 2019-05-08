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среда, 08 мая 2019 12:16

Роскошные венецианские зеркала, выглядящие как настоящее произведение искусства
28

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Венецианские зеркала придают интерьеру особый шарм.
Фото: pinterest.co.uk
Венецианские зеркала придают интерьеру особый шарм.
Венецианские зеркала придают интерьеру особый шарм.
Венецианские зеркала придают интерьеру особый шарм.
Венецианские зеркала придают интерьеру особый шарм.

Венецианские зеркала изготавливают из отдельных частиц стекла ручной работы. Само искусство выдувания стекла и создание зеркал в Венеции передавалось от отца к сыну. Техника требовала впечатляющих навыков и много терпения. Плюс ко всему, венецианские мастера использовали очень качественные материалы. Именно благодаря этому созданные в Венеции зеркала обрели себе славу на века. И в наши дни люди со всего мира приезжают в Италию с намерением приобрести один из таких шедевров.

Венецианские зеркала придают интерьеру элегантности и изящно роскошного вида. Делают его уникальным и стильным. Свидетельствуют о наличии у владельцев дома хорошего вкуса. Однако следует учитывать, что венецианские зеркала имеют свою "индивидуальность", поэтому оформление интерьера следует подстраивать именно под них, а не наоборот. Пишет издание homedit.

Венецианское зеркало не может оставаться незамеченным даже в самом пестром интерьере. Обычно оно фокусирует на себе все внимание, а потому идеально подходит для создания акцента.

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Массивные зеркала с металлическими рамами идеально подходят для оформления интерьера ванной комнаты во французском стиле. Особенно гармонично смотреться будет наличие на обрамлении резьбы.

homedit.com
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