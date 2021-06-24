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четверг, 24 июня 2021 15:57

Роль диванов и кресел в дизайне интерьера

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  Обставляя дом и квартиру, необходимо учитывать цель использования, размер, форму и стиль помещения
Обставляя дом и квартиру, необходимо учитывать цель использования, размер, форму и стиль помещения

Обставляя дом и квартиру, мы должны учитывать множество аспектов. В первую очередь необходимо учитывать цель использования, размер, форму и стиль помещения.

Самое сложное у нас - это маленькие комнаты, так как очень важно найти идеальные пропорции при оформлении комнаты мебелью.

Если ваша гостиная небольшая, вам следует подумать о покупке кресел вместо дивана, поскольку они занимают меньше места и, таким образом, сохраняют в комнате больше воздуха. Однако, если у нас достаточно места, диван может стать идеальным выбором для главного центрального элемента гостиной.

Если мягкая мебель будет подвергаться интенсивному использованию, убедитесь, что вы выбрали прочную, крепкую ткань, которую легко чистить и которую трудно порвать. Значения, измеренные с помощью так называемого теста Мартиндейла, показывают устойчивость различных обивочных тканей.

Вретище, бархат или кожа, обивка из кожзаменителя - самые популярные виды тканей для кресел и диванов. Использование мягкой мебели не только дает нам комфорт и ощущение уюта, но также может в определенной степени улучшить акустику и звук в помещении.

Каждый предмет мебели, предметов интерьера или домашних аксессуаров может поглощать определенное количество звука, тем самым уменьшая присутствие эха и создавая более чистый и приятный звук в комнате.

Подробнее о звукопоглощающих панелях вы можете прочитать на сайте шведской компании Perfect Acoustic.

Если мы проектируем комнату домашнего кинотеатра или музыкальную комнату в гостиной, еще важнее создать правильную акустику. Возьмите кресла и диваны с высокой спинкой или, возможно, откидывающиеся, где вы сможете с комфортом насладиться любимым фильмом или послушать любимую музыку. Хотя мягкая мебель, ковры, шторы способны поглощать звук на определенных частотах, идеальной акустики можно добиться только с помощью профессиональных акустических звукопоглощающих панелей.

Эти акустические панели обычно можно разместить на стене или потолке, они доступны в различных цветах и дизайнах. Мы можем выбрать акустические панели, которые гармонируют по материалу, цвету или рисунку с имеющейся у нас мягкой мебелью. Примером может служить кожаное кресло или кожаный диван, к которому идеально подходит звукопоглощающая панель, покрытая мембраной из искусственной кожи. Кожа и кожзаменитель эффективно поглощают звук.

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