RoboRock S6 MaxV: обзор самого крутого помощника от Xiaomi

Ассортимент роботов-пылесосов очень широкий, но по словам консультантов магазина техники Eldorado, украинцы в последнее время выбирают пылесос Roborock от компании Xiaomi.
Какие у данной модели особенности, давайте выяснять.
Комплектация и внешность
Аппарат имеет классический для всех линеек Xiaomi круглый дизайн с выступом в центральной части. В этой своеобразной башне находится "глаз" робота – датчик лидар, с помощью которого устройство ориентируется в помещении.
Корпус выполнен из практичного и прочного пластика с мягким бампером по периметру. Внешность минималистичная, но сохранена традиционная Xiaomi-функциональность.
Сразу под кнопками на фронтальной стороне бампера специальное окошко для камер.
В комплекте поставки:
● база для зарядки;
● модуль для влажной уборки;
● резервуар для воды;
● HEPA-фильтр.
Основной функционал
Робот-пылесос RoboRock S6 MaxV может проводить влажную уборку. Чтобы он начал это делать, предварительно необходимо заправить водой специальный бак. Подача воды происходит с помощью небольшой помпы.
Сухая уборка в аппарате тоже на высоте. Работает робот следующим образом:
● проходит площадь зигзагообразными движениями;
● турбощетка собирает волосы и очищает швы плитки;
● рабочие элементы подвешены на плавающей балке, это позволяет эффективно убирать любые поверхности.
Инновации от Xiaomi
Главная особенность модели – инновационная навигация ReactiveAI. Сдвоенная стереоскопическая фронтальная камера определяет предметы, которые лежат в плоскости пола и мешают уборке.
Процессор APQ8053 обрабатывает данные и самостоятельно принимает решение объехать предмет или работать с ним вплотную.
Робот не разольет воду из миски домашнего животного и не размажет его экскременты по полу, если такое вдруг произойдет. RoboRock S6 MaxV – инновации на страже чистоты вашего дома.
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