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пятница, 19 марта 2021 12:32

RoboRock S6 MaxV: обзор самого крутого помощника от Xiaomi

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Ассортимент роботов-пылесосов очень широкий, но по словам консультантов магазина техники Eldorado, украинцы в последнее время выбирают пылесос Roborock от компании Xiaomi.

Какие у данной модели особенности, давайте выяснять.

Комплектация и внешность

 

Аппарат имеет классический для всех линеек Xiaomi круглый дизайн с выступом в центральной части. В этой своеобразной башне находится "глаз" робота – датчик лидар, с помощью которого устройство ориентируется в помещении.

Корпус выполнен из практичного и прочного пластика с мягким бампером по периметру. Внешность минималистичная, но сохранена традиционная Xiaomi-функциональность.

Сразу под кнопками на фронтальной стороне бампера специальное окошко для камер.

В комплекте поставки:

● база для зарядки;
● модуль для влажной уборки;
● резервуар для воды;
● HEPA-фильтр.

Основной функционал

 

Робот-пылесос RoboRock S6 MaxV может проводить влажную уборку. Чтобы он начал это делать, предварительно необходимо заправить водой специальный бак. Подача воды происходит с помощью небольшой помпы.

Сухая уборка в аппарате тоже на высоте. Работает робот следующим образом:

● проходит площадь зигзагообразными движениями;
● турбощетка собирает волосы и очищает швы плитки;
● рабочие элементы подвешены на плавающей балке, это позволяет эффективно убирать любые поверхности.

Инновации от Xiaomi

 

Главная особенность модели – инновационная навигация ReactiveAI. Сдвоенная стереоскопическая фронтальная камера определяет предметы, которые лежат в плоскости пола и мешают уборке.

Процессор APQ8053 обрабатывает данные и самостоятельно принимает решение объехать предмет или работать с ним вплотную.

Робот не разольет воду из миски домашнего животного и не размажет его экскременты по полу, если такое вдруг произойдет. RoboRock S6 MaxV – инновации на страже чистоты вашего дома.

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