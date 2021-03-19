RoboRock S6 MaxV: обзор самого крутого помощника от Xiaomi

Ассортимент роботов-пылесосов очень широкий, но по словам консультантов магазина техники Eldorado, украинцы в последнее время выбирают пылесос Roborock от компании Xiaomi.

Какие у данной модели особенности, давайте выяснять.

Комплектация и внешность

Аппарат имеет классический для всех линеек Xiaomi круглый дизайн с выступом в центральной части. В этой своеобразной башне находится "глаз" робота – датчик лидар, с помощью которого устройство ориентируется в помещении.

Корпус выполнен из практичного и прочного пластика с мягким бампером по периметру. Внешность минималистичная, но сохранена традиционная Xiaomi-функциональность.

Сразу под кнопками на фронтальной стороне бампера специальное окошко для камер.

В комплекте поставки:

● база для зарядки;

● модуль для влажной уборки;

● резервуар для воды;

● HEPA-фильтр.

Основной функционал

Робот-пылесос RoboRock S6 MaxV может проводить влажную уборку. Чтобы он начал это делать, предварительно необходимо заправить водой специальный бак. Подача воды происходит с помощью небольшой помпы.

Сухая уборка в аппарате тоже на высоте. Работает робот следующим образом:

● проходит площадь зигзагообразными движениями;

● турбощетка собирает волосы и очищает швы плитки;

● рабочие элементы подвешены на плавающей балке, это позволяет эффективно убирать любые поверхности.

Инновации от Xiaomi

Главная особенность модели – инновационная навигация ReactiveAI. Сдвоенная стереоскопическая фронтальная камера определяет предметы, которые лежат в плоскости пола и мешают уборке.

Процессор APQ8053 обрабатывает данные и самостоятельно принимает решение объехать предмет или работать с ним вплотную.

Робот не разольет воду из миски домашнего животного и не размажет его экскременты по полу, если такое вдруг произойдет. RoboRock S6 MaxV – инновации на страже чистоты вашего дома.