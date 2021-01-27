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среда, 27 января 2021 16:29

Пять советов для спокойного дома

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  Рекомендации по большей тишине и спокойствию в вашей гостиной
Рекомендации по большей тишине и спокойствию в вашей гостиной

Соседняя строительная площадка, резвая улица через один квартал, музыка играет в каждом магазине и смартфон в кармане, что заметно во время звонков и сообщений - это лишь некоторые из многих источников шума в нашей повседневной жизни.

Постоянный уровень шума нервирует, и в долгосрочной перспективе это может даже нанести вред здоровью. Почти четверть (23 процента) жителей города, опрошенных "Форсой", сказали, что их тревожит шум, который проникает в квартиру извне через отворенные окна. Поскольку, в частности, в собственном доме мы хотим одного: найти спокойствие и расслабление. Подготовили пять простых советов по большей тишине и покое в вашей гостиной. Для получения дополнительной информации вы можете посетить веб-сайт www.perfectacoustic.dk.

1. Правильная вентиляция обеспечивает покой и тишину

Большинство шумов поступают в наши дома и квартиры через открытые окна. Будь то газонокосилка соседа, или пронзительный грохот проезжающих грузовиков: 16 процентов всех респондентов и даже 23 процента жителей городов тревожит шум, который поступает при проветривании помещения. Поэтому то, что звучит банально, является одним из важнейших советов для большей тишины и покоя в собственных четырех стенах: закройте окна! По крайней мере во времена, когда в вашем районе особенно громко. Вам не обойтись без свежего воздуха, если вы установите контролируемую вентиляцию жилого помещения. Кстати, это также легко можно сделать при ремонте. Вентиляционная система бесшумная по сравнению с шумом извне - с другой стороны, фен громкий. Плюс к самочувствию: даже загрязнители остаются на улице, что особенно ощутимо в крупных городах.

2. Текстиль гасит звук

Большие гладкие поверхности и голые стены отображают звук, который потом можно усилить. Даже умеренно громкие звуки могут стать настоящим убийцей нервов! Совет: планируйте достаточно текстиля во время обустройства. Это уютно и гасит звук. Разрешено все, что вам нравится - шторы, ковры и мягкая мебель привносят больше покоя в ваш дом и тем самым защищают уши жителей и соседей. Вам обязательно стоит использовать пушистый ковер как глушитель, особенно в детской комнате. Разделители комнат также препятствуют шумам в прямом смысле этого слова .

Некоторые звукопоглощающие материалы:

Если мы можем использовать акустические панели на стенах, звукопоглощающие панели. Желательно положить на пол акустический или звуковой коврик. Обязательно поставьте акустические или звукопоглощающие шторы перед окнами.

3. Тихая бытовая техника

Хорошие новости: посудомоечные машины, смесители и тому подобное стали значительно тише в наши дни. Для большей тишины и покоя в собственных четырех стенах стоит постепенно покупать новое оборудование. Поскольку вы не хотите срочно менять свои функциональные устройства, существует простой прием для уменьшения шума: просто подложите резиновый коврик под старые стиральные машины и тому подобное, это приглушит вибрацию. Кстати, это работает и с другими предметами мебели - войлочные подушечки под стулом и ножками стола предотвращают появлению неприятных царапин. Большие технические устройства, такие как обогреватели, также создают рабочие шумы, но они почти не слышны при современных устройствах. Например, тепловые насосы Kermi x-change можно найти в саду или котельной, они особенно экономны и экологические. Чрезвычайно тихие: они имеют демпфирование звука и вибрации, ночной (исчезновение) и дополнительный, индивидуально регулируемый режим шепота, который обеспечивает покой и тишину в выходные и предотвращает проблемы с соседями.

4. С позитивными шумами против шума

Некоторые источники шума просто невозможно полностью выключить. Например, если главная улица проходит перед домом, шелест движения никогда не прекратится. Тот, кого это раздражает, может противодействовать этому позитивным звуком и успокоиться: записи трескучего камину или шума дождя на окне могут помочь заблокировать неприятный шум. Менее известным, но эффективным средством против шума является так называемый белый шум. Шум субъективно воспринимается как менее громкий и надоедливый, когда он покрыт белым шумом. Как только мозг привыкнет, вы больше не сможете слышать тревожных звуков.

5. Модернизация изоляции: шум, тишина

Тот, кто строит или модернизирует, может объявить войну шуму с нуля. Потому что, конечно, большие меры также вносят решающий взнос в больший мир в доме. Тот, кто берется за ремонтные работы, может многого достичь с помощью звукоизоляционных окон, утепления стен, звукоизоляции подножек и тому подобное. Кстати, звукопогощающие панели, которые можно купить в строительных магазинах и прикрепить под потолком, также подходят для модернизации.

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