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среда, 25 августа 2021 10:40

Преобразование сахарного завода в стильное жилье: яркие фото поражают
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Dyzaynery pry onovlenni tsukrovoho zavodu vykorystaly stalevi balky ta metalevyy dymar dlya rodzynky inter'yeru Poverkhy z'yednaly rozkishnymy marmurovymy skhodamy. YIU yidalʹni stoyitʹ hlyantsevyy chornyy velykyy stil iz stalevymy stilʹtsyamy ta biloyu shkiroyu. Zamistʹ klasychnoho osvitlennya u dyzayni vykorystaly lampovu skulʹpturu, yaka pidkreslyuye vysotu stelʹ. "My namahalysya z'yednaty vesʹ prostir vidkrytym ta plavnym sposobom ta vidtvoryty estetyku ta sutnistʹ loftu. Vyhrashnym rishennyam bulo skorystatysya vizualʹnym kharakterom promyslovoyi budivli, – zaznachaye Richard Uellett, kerivnyk studiyi Les Ensembliers. CHYTAYTE TAKOZH: Rozkishnyy krayevyd ta bahato svitla: zakinchyly dyvovyzhnyy budynok U kukhni rizni robochi zony roz'yednaly za dopomohoyu kilʹkokh ostroviv, yaki vidkryvayutʹsya na obidnyu zonu. Antratsytovyy chornyy kolir kylyma ta lakovani stolyky z dzerkalʹnym pokryttyam chudovo poyednuyutʹsya z hirchychnymy ta baklazhanovymy tonamy. Aktor Dzhon Travolta prodav rozkishnyy osobnyak u misti Klirvoter shtatu Floryda. Tut rik tomu pomerla yoho druzhyna Kelli Preston vid raku hrudey. Razom podruzhzhya tut prozhyla 3 roky i teper budynok nahaduye aktorovi pro smertʹ i vtratu kokhanoyi. Zirkovyy budynok koshtuye 4 milʹyony dolariv - 108 milʹyoniv hryvenʹ. Khocha aktor vystavlyav zhytlo u berezni 2021 roku za 4,65 milʹyona dolariv. Показати більше 1298 / 5000 Результати перекладу Дизайнеры при обновлении сахарного завода использовали стальные балки и металлический дымоход для изюминки интерьера
Фото: André Rider/V2com
Dyzaynery pry onovlenni tsukrovoho zavodu vykorystaly stalevi balky ta metalevyy dymar dlya rodzynky inter'yeru Poverkhy z'yednaly rozkishnymy marmurovymy skhodamy. YIU yidalʹni stoyitʹ hlyantsevyy chornyy velykyy stil iz stalevymy stilʹtsyamy ta biloyu shkiroyu. Zamistʹ klasychnoho osvitlennya u dyzayni vykorystaly lampovu skulʹpturu, yaka pidkreslyuye vysotu stelʹ. "My namahalysya z'yednaty vesʹ prostir vidkrytym ta plavnym sposobom ta vidtvoryty estetyku ta sutnistʹ loftu. Vyhrashnym rishennyam bulo skorystatysya vizualʹnym kharakterom promyslovoyi budivli, – zaznachaye Richard Uellett, kerivnyk studiyi Les Ensembliers. CHYTAYTE TAKOZH: Rozkishnyy krayevyd ta bahato svitla: zakinchyly dyvovyzhnyy budynok U kukhni rizni robochi zony roz'yednaly za dopomohoyu kilʹkokh ostroviv, yaki vidkryvayutʹsya na obidnyu zonu. Antratsytovyy chornyy kolir kylyma ta lakovani stolyky z dzerkalʹnym pokryttyam chudovo poyednuyutʹsya z hirchychnymy ta baklazhanovymy tonamy. Aktor Dzhon Travolta prodav rozkishnyy osobnyak u misti Klirvoter shtatu Floryda. Tut rik tomu pomerla yoho druzhyna Kelli Preston vid raku hrudey. Razom podruzhzhya tut prozhyla 3 roky i teper budynok nahaduye aktorovi pro smertʹ i vtratu kokhanoyi. Zirkovyy budynok koshtuye 4 milʹyony dolariv - 108 milʹyoniv hryvenʹ. Khocha aktor vystavlyav zhytlo u berezni 2021 roku za 4,65 milʹyona dolariv. Показати більше 1298 / 5000 Результати перекладу Дизайнеры при обновлении сахарного завода использовали стальные балки и металлический дымоход для изюминки интерьера
Dyzaynery pry onovlenni tsukrovoho zavodu vykorystaly stalevi balky ta metalevyy dymar dlya rodzynky inter'yeru Poverkhy z'yednaly rozkishnymy marmurovymy skhodamy. YIU yidalʹni stoyitʹ hlyantsevyy chornyy velykyy stil iz stalevymy stilʹtsyamy ta biloyu shkiroyu. Zamistʹ klasychnoho osvitlennya u dyzayni vykorystaly lampovu skulʹpturu, yaka pidkreslyuye vysotu stelʹ. "My namahalysya z'yednaty vesʹ prostir vidkrytym ta plavnym sposobom ta vidtvoryty estetyku ta sutnistʹ loftu. Vyhrashnym rishennyam bulo skorystatysya vizualʹnym kharakterom promyslovoyi budivli, – zaznachaye Richard Uellett, kerivnyk studiyi Les Ensembliers. CHYTAYTE TAKOZH: Rozkishnyy krayevyd ta bahato svitla: zakinchyly dyvovyzhnyy budynok U kukhni rizni robochi zony roz'yednaly za dopomohoyu kilʹkokh ostroviv, yaki vidkryvayutʹsya na obidnyu zonu. Antratsytovyy chornyy kolir kylyma ta lakovani stolyky z dzerkalʹnym pokryttyam chudovo poyednuyutʹsya z hirchychnymy ta baklazhanovymy tonamy. Aktor Dzhon Travolta prodav rozkishnyy osobnyak u misti Klirvoter shtatu Floryda. Tut rik tomu pomerla yoho druzhyna Kelli Preston vid raku hrudey. Razom podruzhzhya tut prozhyla 3 roky i teper budynok nahaduye aktorovi pro smertʹ i vtratu kokhanoyi. Zirkovyy budynok koshtuye 4 milʹyony dolariv - 108 milʹyoniv hryvenʹ. Khocha aktor vystavlyav zhytlo u berezni 2021 roku za 4,65 milʹyona dolariv. Показати більше 1298 / 5000 Результати перекладу Дизайнеры при обновлении сахарного завода использовали стальные балки и металлический дымоход для изюминки интерьера
Dyzaynery pry onovlenni tsukrovoho zavodu vykorystaly stalevi balky ta metalevyy dymar dlya rodzynky inter'yeru Poverkhy z'yednaly rozkishnymy marmurovymy skhodamy. YIU yidalʹni stoyitʹ hlyantsevyy chornyy velykyy stil iz stalevymy stilʹtsyamy ta biloyu shkiroyu. Zamistʹ klasychnoho osvitlennya u dyzayni vykorystaly lampovu skulʹpturu, yaka pidkreslyuye vysotu stelʹ. "My namahalysya z'yednaty vesʹ prostir vidkrytym ta plavnym sposobom ta vidtvoryty estetyku ta sutnistʹ loftu. Vyhrashnym rishennyam bulo skorystatysya vizualʹnym kharakterom promyslovoyi budivli, – zaznachaye Richard Uellett, kerivnyk studiyi Les Ensembliers. CHYTAYTE TAKOZH: Rozkishnyy krayevyd ta bahato svitla: zakinchyly dyvovyzhnyy budynok U kukhni rizni robochi zony roz'yednaly za dopomohoyu kilʹkokh ostroviv, yaki vidkryvayutʹsya na obidnyu zonu. Antratsytovyy chornyy kolir kylyma ta lakovani stolyky z dzerkalʹnym pokryttyam chudovo poyednuyutʹsya z hirchychnymy ta baklazhanovymy tonamy. Aktor Dzhon Travolta prodav rozkishnyy osobnyak u misti Klirvoter shtatu Floryda. Tut rik tomu pomerla yoho druzhyna Kelli Preston vid raku hrudey. Razom podruzhzhya tut prozhyla 3 roky i teper budynok nahaduye aktorovi pro smertʹ i vtratu kokhanoyi. Zirkovyy budynok koshtuye 4 milʹyony dolariv - 108 milʹyoniv hryvenʹ. Khocha aktor vystavlyav zhytlo u berezni 2021 roku za 4,65 milʹyona dolariv. Показати більше 1298 / 5000 Результати перекладу Дизайнеры при обновлении сахарного завода использовали стальные балки и металлический дымоход для изюминки интерьера
Dyzaynery pry onovlenni tsukrovoho zavodu vykorystaly stalevi balky ta metalevyy dymar dlya rodzynky inter'yeru Poverkhy z'yednaly rozkishnymy marmurovymy skhodamy. YIU yidalʹni stoyitʹ hlyantsevyy chornyy velykyy stil iz stalevymy stilʹtsyamy ta biloyu shkiroyu. Zamistʹ klasychnoho osvitlennya u dyzayni vykorystaly lampovu skulʹpturu, yaka pidkreslyuye vysotu stelʹ. "My namahalysya z'yednaty vesʹ prostir vidkrytym ta plavnym sposobom ta vidtvoryty estetyku ta sutnistʹ loftu. Vyhrashnym rishennyam bulo skorystatysya vizualʹnym kharakterom promyslovoyi budivli, – zaznachaye Richard Uellett, kerivnyk studiyi Les Ensembliers. CHYTAYTE TAKOZH: Rozkishnyy krayevyd ta bahato svitla: zakinchyly dyvovyzhnyy budynok U kukhni rizni robochi zony roz'yednaly za dopomohoyu kilʹkokh ostroviv, yaki vidkryvayutʹsya na obidnyu zonu. Antratsytovyy chornyy kolir kylyma ta lakovani stolyky z dzerkalʹnym pokryttyam chudovo poyednuyutʹsya z hirchychnymy ta baklazhanovymy tonamy. Aktor Dzhon Travolta prodav rozkishnyy osobnyak u misti Klirvoter shtatu Floryda. Tut rik tomu pomerla yoho druzhyna Kelli Preston vid raku hrudey. Razom podruzhzhya tut prozhyla 3 roky i teper budynok nahaduye aktorovi pro smertʹ i vtratu kokhanoyi. Zirkovyy budynok koshtuye 4 milʹyony dolariv - 108 milʹyoniv hryvenʹ. Khocha aktor vystavlyav zhytlo u berezni 2021 roku za 4,65 milʹyona dolariv. Показати більше 1298 / 5000 Результати перекладу Дизайнеры при обновлении сахарного завода использовали стальные балки и металлический дымоход для изюминки интерьера

Старый сахарный завод стал стильным трехэтажным жильем. Оно имеет высокий потолок и стены отделаны в стиле лофт. Благодаря широким просторам воплотили много смелых интерьерных решений.

Об этом пишет ELLEDecor

За такое преобразование взялась дизайнерская студия Les Ensembliers. В дизайне использовала стильные материалы для усиления сильного характера. Дизайнеры оставляли стальные балки, столбы и дымоход из листового металла - такие детали стали изюминкой интерьера.

Этажи соединены роскошными мраморными лестницами. В столовой стоит глянцевый черный большой стол со стальными стульями и белой кожей. Вместо классического освещения в дизайне использовали ламповую скульптуру, которая подчеркивает высоту потолков.

"Мы пытались соединить все пространство открытым и плавным способом и воссоздать эстетику и сущность лофт. Выигрышным решением было воспользоваться визуальным характером промышленного здания", - отмечает Ричард Уеллетт, руководитель студии Les Ensembliers.

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В кухне различные рабочие зоны разъединили с помощью нескольких островов, которые открываются на обеденную зону. Антрацитовый черный цвет ковра и лакированные столики с зеркальным покрытием прекрасно сочетаются с горчичными и баклажанов тонами.

Актер Джон Траволта продал роскошный особняк в городе Клируотер штата Флорида. Здесь год назад умерла его жена Келли Престон от рака груди. Вместе супруги здесь прожила 3 ​​года и теперь дом напоминает актеру о смерти и потери любимой.

Звездный дом стоит 4 миллиона долларов - 108 моллионов гривен. Хотя актер выставлял жилье в марте 2021 за 4,65 миллиона долларов.

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Дата
25
августа

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