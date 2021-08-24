Преобразование сахарного завода в стильное жилье: яркие фото поражают

Фото: André Rider/V2com

Старый сахарный завод стал стильным трехэтажным жильем. Оно имеет высокий потолок и стены отделаны в стиле лофт. Благодаря широким просторам воплотили много смелых интерьерных решений.

Об этом пишет ELLEDecor

За такое преобразование взялась дизайнерская студия Les Ensembliers. В дизайне использовала стильные материалы для усиления сильного характера. Дизайнеры оставляли стальные балки, столбы и дымоход из листового металла - такие детали стали изюминкой интерьера.

Этажи соединены роскошными мраморными лестницами. В столовой стоит глянцевый черный большой стол со стальными стульями и белой кожей. Вместо классического освещения в дизайне использовали ламповую скульптуру, которая подчеркивает высоту потолков.

"Мы пытались соединить все пространство открытым и плавным способом и воссоздать эстетику и сущность лофт. Выигрышным решением было воспользоваться визуальным характером промышленного здания", - отмечает Ричард Уеллетт, руководитель студии Les Ensembliers.

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В кухне различные рабочие зоны разъединили с помощью нескольких островов, которые открываются на обеденную зону. Антрацитовый черный цвет ковра и лакированные столики с зеркальным покрытием прекрасно сочетаются с горчичными и баклажанов тонами.

Актер Джон Траволта продал роскошный особняк в городе Клируотер штата Флорида. Здесь год назад умерла его жена Келли Престон от рака груди. Вместе супруги здесь прожила 3 ​​года и теперь дом напоминает актеру о смерти и потери любимой. Звездный дом стоит 4 миллиона долларов - 108 моллионов гривен. Хотя актер выставлял жилье в марте 2021 за 4,65 миллиона долларов.