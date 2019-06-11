Построили комфортабельный дом с двумя огромными деревьями посреди комнаты

Фото: ottofelix.com.br

Португальский архитектор Отто Феликс представил свой новый проект — Casa das Sibipirunas. Этот дом представляет собой новую вариацию загородного жилья. Главный принцип, которого придерживался Феликс при проектировании его, является простота во всем.

В строительстве Casa das Sibipirunas использовали три основных материала — стекло, штукатурку и римский травертин. Пол устлали керамической плиткой под камень. Оформили дом в стиле минимализма с рустикальная нотками. Пишет издание Casa de Valentina.

Площадь Casa das Sibipirunas составляет 250 квадратных метров. Внутреннее пространство его разделено на 2 зоны. Первая имеет открытую планировку. Объединяет в себе гостиную, кухню и столовую. Целостность пространства этой части дома нарушают два живых дерева. Их оставили при расчистке участка под строительство, чтобы создать ощущение близости к природе.

Вторая зона представлена ​​спальней с ванной и гардеробной. От первой ее отделяют массивные стеклянные двери.

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В центре мегаполиса построили жилой дом, похожий на зеленый оазис. Благодаря огромному количеству растительности внешне он значительно отличается от своих бетонно-стеклянных соседей. По структуре представляет собой два дуплекса площадью 515 квадратных метров каждый. Всего имеет 4 этажа.