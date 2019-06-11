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вторник, 11 июня 2019 14:55

Построили комфортабельный дом с двумя огромными деревьями посреди комнаты
9

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Простота во всем была главным принципом, которого придерживался архитектор при проектировании Casa das Sibipirunas.
Фото: ottofelix.com.br
Простота во всем была главным принципом, которого придерживался архитектор при проектировании Casa das Sibipirunas.
Простота во всем была главным принципом, которого придерживался архитектор при проектировании Casa das Sibipirunas.
Простота во всем была главным принципом, которого придерживался архитектор при проектировании Casa das Sibipirunas.
Простота во всем была главным принципом, которого придерживался архитектор при проектировании Casa das Sibipirunas.

Португальский архитектор Отто Феликс представил свой новый проект — Casa das Sibipirunas. Этот дом представляет собой новую вариацию загородного жилья. Главный принцип, которого придерживался Феликс при проектировании его, является простота во всем.

В строительстве Casa das Sibipirunas использовали три основных материала — стекло, штукатурку и римский травертин. Пол устлали керамической плиткой под камень. Оформили дом в стиле минимализма с рустикальная нотками. Пишет издание Casa de Valentina.

Площадь Casa das Sibipirunas составляет 250 квадратных метров. Внутреннее пространство его разделено на 2 зоны. Первая имеет открытую планировку. Объединяет в себе гостиную, кухню и столовую. Целостность пространства этой части дома нарушают два живых дерева. Их оставили при расчистке участка под строительство, чтобы создать ощущение близости к природе.

Вторая зона представлена ​​спальней с ванной и гардеробной. От первой ее отделяют массивные стеклянные двери.

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В центре мегаполиса построили жилой дом, похожий на зеленый оазис. Благодаря огромному количеству растительности внешне он значительно отличается от своих бетонно-стеклянных соседей. По структуре представляет собой два дуплекса площадью 515 квадратных метров каждый. Всего имеет 4 этажа.

casadevalentina.com.br
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