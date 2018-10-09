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вторник, 09 октября 2018 13:30

Построили дом на санках, который можно передвигать с одного места на другое
10

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Архитекторы разработали дом как жилье для отдыха.
Фото: beautifullife.info
Архитекторы разработали дом как жилье для отдыха.
Архитекторы разработали дом как жилье для отдыха.
Архитекторы разработали дом как жилье для отдыха.
Архитекторы разработали дом как жилье для отдыха.

Новозеландская архитектурная компания Crosson Architects построила 2-уровневый передвижной дом на деревянных санных полозьях. Спроектирован он как сезонное жилье для проведения отпуска. Рассчитан на семью из 5 человек.

Общая площадь дома составляет 40 квадратных метров. На первом этаже в нем обустроена открытого плана гостиная, смежная с кухней и столовой. Есть также душевая, вход в которую предусмотрен снаружи. На антресолях находится спальня. Вдохновили на создание такого проекта авторов пляжные спасательные башни, пишет дизайнерский сайт beautifullife.info.

Дом на санях является автономным. Он оснащен двумя большими резервуарами для питьевой и технической воды, системами сбора отходов и дождевого водоотвода. Облицовку дома умышленно оставили неокрашенной, чтобы придать ей натуралистического вида.

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Ранее показали уютное семейное жилье, которое сделали из школьного автобуса. В нем есть спальня для родителей, отдельная кровать для каждого из 4-х детей, рабочая зона для папы и смежная с гостиной кухня. Общая площадь составляет 23 квадратных метра.

beautifullife.info
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09
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