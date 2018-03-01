Показали уникальный дом, сделанный из транспортных контейнеров

Фото: Tony Gorsevsky

Дом House 28 площадью около 600 м² сделан из трех транспортных контейнеров.

Два из них создают Жилова помещения с с обособленными туалетом и прачечной. В третьем находятся две спальни. Революционный дом создали в австралийском штате Виктория. Его разработали дизайнеры Studio Edward в качестве дома, где можно провести выходные, рассказывает Daily Mail.

Дом создан специально таким образом, чтобы не мешать природе ра вокруг него. Новое применение старых транспортных контейнеров может стать лучшим вариантом для людей, которые хотят провести выходные, млуючись океаническими видами.

На крыше растет дихондра. Она обеспечивает естественное освещение и фильтрует дождевую воду для хозяйственных нужд.

Внутри дом облицован фанерой. Отапливается печкой на дровах. Внешне будинкой обшит оцинковаными стальными листами. Стоит на склоне на деревянных подпорках.

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Испанские архитекторы начали возводить мобильные дома за 5 часов. Это удается благодаря тому, что их строят заранее. Этот дом находится на севере Испании, в регионе Астурия. Он сделан из оцинкованной стали, дерева и шифера. Двухэтажная структура состоит из восьми модулей размером 2,15 на 5,30 м. Четыре базовых модуля - кубические, а угловые верхние соединяются вместе. На создание основных модулей у команды ушло четыре месяца.