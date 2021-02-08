Показали роскошный дом с изысканным планированием

Фото: homedit.com

Изысканный дом в Сан-Паулу, Бразилия, поражает оригинальностью. Дом спроектировано архитектором Лео Романо и занимает площадь 1 100 квадратных метров. Участок граничит с лесом. При планировании этой особенностью воспользовался архитектор. Он предоставил жилищу Г-образную форму и учел преклонный рельеф, подняв всю конструкцию над землей.

Об этом пишет Нomedit.

Дом имеет железобетонную конструкцию. Главный этаж поднят в воздух, его поддерживают крепкие колонны и столбы. Они имеют изящные формы и придают дому скульптурную и художественную эстетику. Внизу есть место для парковки, помещение для хранения и прачечная. Несмотря на надежность, дом выглядит довольно изящно. Его внутренние пространства расширяются на окружающие - внешние пространства, с несколькими удобными стыковками между ними. Различные наборы лестницы, включая бетонные винтовые лестницы, соединяют жилые зоны с садом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как гармонично обставить квартиру: правила фэн шуй

Каменные дорожки проходят через красивую зеленую лужайку и ведут к зоне бассейна и лобби палубе. Интерьер простой, но также достаточно смелый, как и внешний вид дома. Бетон, дерево и стекло - основные материалы, используемые в обделке. Они дополняют друг друга различными способами, подчеркивая особые и уникальные характеристики дизайна.

Скандинавский стиль в интерьере - один из самых популярных сейчас современных направлений в дизайне интерьеров. Он универсален, лаконичный и уютный. Одинаково хорошо смотрится и на больших площадях, и в тесных квартирах.