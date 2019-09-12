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четверг, 12 сентября 2019 14:59

Показали раскладную мебель, поражающую своей функциональностью

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Показали раскладную мебель, поражающую своей функциональностью
Многофункциональная мебель позволяет на ограниченной площади поместить все необходимое. ФОТО: pinterest.com

Многофункциональная мебель с каждым днем становится все более популярной. По душе она владельцам как маленьких квартир, так и больших домов.

Секрет такой популярности прост — эта мебель выглядит стильно и аккуратно, позволяет на минимальной площади поместить все необходимое для комфорта и не загромождает при этом пространство, создавая тем самым легкую и приятную атмосферу.

Оригинальные образцы современной многофункциональной мебели представило издание BrightSide.

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Публикация от FIT ID (@fitinteriordesign)

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The future of couches: Moon. 🌙 #insiderstyle

Публикация от Style Insider (@thisisinsiderstyle)

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Here you go! #queenofheartsantiques #buford #saginawesome #expandomatic #hollywoodregency #convertiblefurniture #midcenturymodernfurniture

Публикация от Cindy Collins (@romancinghomeinteriors)

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Wow👌Amazing convertible shelf🙋🏼‍♀️What's your idea?? . 😍بنظرم این دیگه محشره،نظرتون چیه؟ . . . . . . #ناکسی_دیزاین #چیدمان_منزل #طراحی_داخلی #دیزاین #دکوراسیون #مشاوره_دکوراسیون #مشاوره_آنلاین_دکوراسیون #معماری_داخلی #خانه_مدرن #مبلمان #خانه_مدرن #کابینت #آشپزخانه #میز_نهارخوری #شلف #naxidesign #interiordesign #designer #furnituredesign #homeideas #architecture #furniture #decoration #inspiration #luxuryfurniture #cabinet #kitchen #table #modernhome #convertibleshelf #shelves

Публикация от 🔘𝐍𝐚𝐱𝐢 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥𝐢 (@naxi_official)

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Whould you like to have it??😎YESS or NO?? . . 🙈فقط یک کلمه🤦‍♀️الهی العفو😁 😂حالا همه با هم کامنت بذارید(الهی العفو) باشد که رستگار شوید🙏🏻🙏🏻🙏🏻 . . . . . . . #ناکسی_دیزاین #چیدمان_منزل #طراحی_داخلی #دیزاین #دکوراسیون #مشاوره_دکوراسیون #مشاوره_آنلاین_دکوراسیون #معماری_داخلی #مبلمان #مبلمان_لاکچری #خانه_مدرن #دکور #دکور #خانه #naxidesign #interiordesign #designer #furnituredesign #homeinspo #architecture #decoration #inspiration #luxuryfurniture #homedecor #sofa #livingroom #homestyle #colorfulhome #decor

Публикация от 🔘𝐍𝐚𝐱𝐢 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥𝐢 (@naxi_official)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оригинальная простота: из стекла и древесины соорудили современный дом в стиле минимализма

С помощью раскладной мебели и встроенных конструкций удалось превратить в комфортное жилье изначально не предназначенное для этого помещение площадью 17 кв метров. В нем поместили гостиную, ванную комнату, кухню и спальню.

brightside.me
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