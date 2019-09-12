Показали раскладную мебель, поражающую своей функциональностью

Многофункциональная мебель с каждым днем становится все более популярной. По душе она владельцам как маленьких квартир, так и больших домов.
Секрет такой популярности прост — эта мебель выглядит стильно и аккуратно, позволяет на минимальной площади поместить все необходимое для комфорта и не загромождает при этом пространство, создавая тем самым легкую и приятную атмосферу.
Оригинальные образцы современной многофункциональной мебели представило издание BrightSide.
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I figured out the best way to spend my #bombcyclone2018...I spent my day playing with the incredible transformable furniture @resourcefurniture. My favorite was this couch that transforms into bunk beds!!Check my stories to see the amazing designs!!! 👆😲 #SpaceOptimized
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Wow👌Amazing convertible shelf🙋🏼♀️What's your idea?? . 😍بنظرم این دیگه محشره،نظرتون چیه؟ . . . . . . #ناکسی_دیزاین #چیدمان_منزل #طراحی_داخلی #دیزاین #دکوراسیون #مشاوره_دکوراسیون #مشاوره_آنلاین_دکوراسیون #معماری_داخلی #خانه_مدرن #مبلمان #خانه_مدرن #کابینت #آشپزخانه #میز_نهارخوری #شلف #naxidesign #interiordesign #designer #furnituredesign #homeideas #architecture #furniture #decoration #inspiration #luxuryfurniture #cabinet #kitchen #table #modernhome #convertibleshelf #shelves
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С помощью раскладной мебели и встроенных конструкций удалось превратить в комфортное жилье изначально не предназначенное для этого помещение площадью 17 кв метров. В нем поместили гостиную, ванную комнату, кухню и спальню.
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