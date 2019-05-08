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суббота, 11 мая 2019 23:28

Показали модный способ расширить пространство комнаты
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Фото: idei-dekoru.com

Тесную комнату расширяют обои. Правильное изображение может увеличить зрительное восприятие пространства. Изображение, расширяют границы, избавляют от ощущения закрытого помещения и помогают скорректировать недостатки планировки.

Фотообои, которые расширяются по краям, создают иллюзию открытого пространства. Их клеят на одну или две стены. Накопление изображений и узоров могут предоставить обратный эффект и создать давящее ощущение. Оптимальный вариант - это обработка одной или двух соседних стен фотообоями, а остальное пространство покрытиями с нейтральным цветом.

Издание idei-dekoru.com сделало подборку наиболее удачного оформления комнаты с 3D-обоями.

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Стоит враховуты, что горизонтальный рисунок сделает комнату шире, вертикальный ее вытащит.

Рустикальный стиль напоминает традиционное оформление сельских домов. Главным его атрибутом являются натуральные материалы, в частности камень и древесина. Их используют преимущественно для облицовки стен и оформления пола. Иногда сочетают с декоративным бетоном. Мебель тоже выбирают в основном из грубо обработанной древесины или камня.

idei-dekoru.com
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