 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 648
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1035
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 207
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 513
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5103
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
12
13
19
10
11
Показали кукольный домик стоимостью в $100 тыс.
Показали кукольный домик стоимостью в $100 тыс.
Интерьер с характером: венецианская штукатурка творит чудеса
Интерьер с характером: венецианская штукатурка творит чудеса
Шторы в детскую комнату: назвали основные нюансы выбора
Шторы в детскую комнату: назвали основные нюансы выбора
Роскошь впечатляет: показали дом с удивительным пейзажем
Роскошь впечатляет: показали дом с удивительным пейзажем
Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 513
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 279
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 477
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5103
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 225
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 02:28

Показали кукольный домик стоимостью в $100 тыс.
12

  Комментировать

На изготовление этого дома мастер потратил около двух лет.
Фото: Darren Scala, Boredpanda.
На изготовление этого дома мастер потратил около двух лет.
На изготовление этого дома мастер потратил около двух лет.
На изготовление этого дома мастер потратил около двух лет.
На изготовление этого дома мастер потратил около двух лет.

Этот шедевр минитюрного искусства, архитектуры и дизайна не является детской игрушкой. Представляет современную версию дома, принадлежавшего женщинам определенного социального класса в XVIII и XIX веках.

Об этом пишет Boredpanda.

Создал его на заказ Джимми Ландерс. Необычный домик построен из твердых пород дерева. Имеет 9 этажей, в которые входит 3-этажное большое фойе, 2-этажная библиотеку с деревянными панелями, столовая, гостиная, главная спальня и спальня для гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию

Каждая комната имеет изысканный дизайн, здесь продумано все до мелочей. Большинство миниатюрных украшений и мебели созданы по заказу, например, двухъярусная люстра в викторианском стиле, несколько бра расположенных в комнатах, лестница и многое другое. По оценкам знатоков такой шедевр должен стоить не менее 100 тысяч долларов.

В 2021 году востребованы эко-интерьеры. Для них характерно использование материалов природного происхождения, наличие максимального количества источников естественного освещения, много зелени, мебель из дерева и преобладание природных оттенков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали кукольный домик стоимостью в $100 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 60492
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 18594
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 12114
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 11754
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 9198
Дом
Интерьер с характером: венецианская штукатурка творит чудеса
Интерьер с характером: венецианская штукатурка творит чудеса
13
 Просмотров: 1341
Шторы в детскую комнату: назвали основные нюансы выбора
Шторы в детскую комнату: назвали основные нюансы выбора
19
 Просмотров: 306
Роскошь впечатляет: показали дом с удивительным пейзажем
Роскошь впечатляет: показали дом с удивительным пейзажем
10
 Просмотров: 612
Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
11
 Просмотров: 6318
Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
19
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
18
Рейтинг доверия к Зеленскому снизился
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 312
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть