Показали кукольный домик стоимостью в $100 тыс.

Фото: Darren Scala, Boredpanda.

Этот шедевр минитюрного искусства, архитектуры и дизайна не является детской игрушкой. Представляет современную версию дома, принадлежавшего женщинам определенного социального класса в XVIII и XIX веках.

Об этом пишет Boredpanda.

Создал его на заказ Джимми Ландерс. Необычный домик построен из твердых пород дерева. Имеет 9 этажей, в которые входит 3-этажное большое фойе, 2-этажная библиотеку с деревянными панелями, столовая, гостиная, главная спальня и спальня для гостей.

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Каждая комната имеет изысканный дизайн, здесь продумано все до мелочей. Большинство миниатюрных украшений и мебели созданы по заказу, например, двухъярусная люстра в викторианском стиле, несколько бра расположенных в комнатах, лестница и многое другое. По оценкам знатоков такой шедевр должен стоить не менее 100 тысяч долларов.

В 2021 году востребованы эко-интерьеры. Для них характерно использование материалов природного происхождения, наличие максимального количества источников естественного освещения, много зелени, мебель из дерева и преобладание природных оттенков.