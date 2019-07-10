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среда, 10 июля 2019 23:28

Показали крохотный дом, который можно легко переместить и установить в любом месте
11

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Разместить этот дом можно в любой местности.
Фото: in-tenta.com
Разместить этот дом можно в любой местности.
Разместить этот дом можно в любой местности.
Разместить этот дом можно в любой местности.
Разместить этот дом можно в любой местности.

Испанская архитектурная компания In Tenta создала модульный передвижной дом. Его можно установить в любой местности: на побережье, склоне холма или в горах.

В монтаже конструкция проста. При необходимости ее можно быстро разобрать. Указано на официальном сайте In Tenta.

В строительстве использовали преимущественно древесину. Дополнительные материалы брали тоже экологически чистые, легкие. С двух сторон стены сделали стеклянными, что позволило объединить внутреннее пространство дома с окружающей средой.

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Внутри обустроили спальню, мини-кухню и ванную с полноразмерным душем и туалетом. К одному из боковых фасадов пристроили террасу.

Канадская компания Backcountry Tiny Homes создала миниатюрный дом на колесах, в котором минимум места и максимум комфорта. Представляет собой он деревянную кабину площадью 27 квадратных метров. Имеет добротную изоляцию, что делает его подходящим для любого климата.

in-tenta.com
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