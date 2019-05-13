Пластиковое город: показали комфортное для жизни город из бутылок

Фото: his.ua

На панамскому острове Бокас-дель-Торо в Карибском море построили город. Сделал это канадец Робер Безу, который был поражен количеством пластиковых бутылок для использования их с пользой.

Об этом пишет Ніs.ua.

Очистить остров от мусора мужчине помогли местные. Их потратили на замок, тюрьму и множество домов, которые можно арендовать на острове.

Кроме отелей здесь также есть музей, образовательный центр и другая пластиковая недвижимость, которую можно приобрести.

"Количество населения на планете выросла до 7,3 миллиарда, - рассуждает Без. - Если каждый из нас будет пить только одну бутылку в день, то за год получится 2,6 триллиона бутылок. Куда они деваются? Что с ними делают? Многие страны еще не осознали, что происходит с планетой и то, какая беда ждет нас ".

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Американская компания Angie's List вместе с британским маркетинговым агентством Neomam Studios показали, которой в разные годы XX века люди видели архитектуру будущего. Над проектом работала команда историков и художников. Для создания изображений применяли метод архитектурной визуализации.