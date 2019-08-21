Параметры выбора офисного кресла

На что следует обращать внимание при выборе офисного кресла?

Простая офисная мебель в виде кресла должна дарить комфорт, уют и удобство. Даже самый элементарный стул без особого оформления и стиля должен создать условия, чтобы человек мог просидеть в нём весь рабочий день без негативных последствий для своего организма.

Ключевыми требованиями является комфортность, эргономичность и износостойкость материалов. Качество используемых кресел иногда говорит о репутации и надежности компании, заботе о своих сотрудниках, гостях или клиентах. Отдельные компании используют брендированную мебель, что добавляет им репутации.

Виды кресел для офиса

Для удобства выбора есть разделение кресел на несколько видов в зависимости от того, кто их использует:

• стулья для посетителей и клиентов;

• стулья для сотрудников компании;

• кресла для руководителей;

• кресла для персонала высшего звена.

Посетителям предлагаются самые простые кресла, которые могут оббиваться тканью или быть полностью пластиковыми. Они износостойкие, долговечные, многофункциональные и простые в уходе. Выбирая кресло офисное для сотрудников нужно учитывать возможности для смены положения спинки, сидения и изменения высоты. Их стоимость немного выше по сравнению с гостевой мебелью.

Офисные кресла для работников

Сотрудники могут работать по 6-8 часов без перерыва, не вставая с рабочего места. Это делает необходимым приобрести качественные кресла, которые обеспечат комфорт и исключат любые негативные моменты для здоровья. Качественный стул должен обладать следующими функциями:

• изменение угла наклона спинки;

• изменение высоты;

• мобильность (наличие колесиков).

На подлокотниках желательно использовать мягкие вставки, а спинка должна быть ортопедической, что исключает боли и усталость в спине в конце рабочего дня.

В качестве материалов используется натуральная кожа, обычный текстиль и заменитель кожи. В зависимости от назначения кресел необходимо заранее выбрать оптимальное решение. Для кресел руководителей используется исключительно натуральная кожа и массив дерева. Кресла для сотрудников обшиваются обычным текстилем.

Наполнитель предусматривает мягкость и удобство на целый день. Со временем он проседает, но все равно сохраняет свои функции и обеспечивает мягкость. Спустя несколько лет после эксплуатации кресла можно отдать на ремонт и восстановить их внешний вид, функционал и характеристики. Остается лишь выяснить какие материалы лучше использовать для восстановления кресла.