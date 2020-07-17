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пятница, 17 июля 2020 15:50

Паллетные стеллажи от компании Таргетгрупп

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Складское оборудование должно отличаться практичностью, удобством и надежностью. Именно поэтому, стеллаж считается оптимальным вариантом, который отвечает всем требованиям. Среди всех видов стеллажей для склада, наиболее популярными считаются именно паллетные стеллажи для склада. Предназначены для хранения грузов, размещенных на специальных поддонах или паллетах – транспортной таре, которая имеет вид платформы, поддона стандартного размера, в котором размещается и закрепляется груз.

  Компания Таргетгруп специализируется на производстве сборно-разборного складского оборудования
Компания Таргетгруп специализируется на производстве сборно-разборного складского оборудования

Особенности паллетного стеллажа

Многоярусный паллетный стеллаж позволяет удобно разместить на ярусах большое количество груза и при этом обеспечить свободный доступ к любой паллете, независимо от высоты и места ее расположения. Практически все крупные логистические компании стараются оборудовать складские помещения именно этим видом стеллажей.

Помимо этого, подобные стеллажные системы позволяют быстро менять конструкцию, адаптируя ее под размеры товара, который планируется хранить. Благодаря максимально простой сборке и комфорте в процессе эксплуатации, складское оборудование фронтального типа стало самым востребованным оборудованием.

  Компания Таргетгруп специализируется на производстве сборно-разборного складского оборудования
Компания Таргетгруп специализируется на производстве сборно-разборного складского оборудования

Фронтальные стеллажи от Таргетгруп

Компания Таргетгруп специализируется на производстве сборно-разборного складского оборудования. Паллетные стеллажи не исключение. Благодаря большому опыту и доскональному знанию рынка, предпочтений современного пользователя, мастера гарантируют качество и надежность любого стеллажа, выпущенного с производственной линии компании.

Менеджеры внимательно подходят к приему каждого заказа. Это важно, поскольку заказы отличаются своими требованиями, особенностями конструкции, спецификой будущего монтажа. Прежде чем покупать стеллаж, стоит обязательно озвучивать все тонкости будущей его эксплуатации. Тут важен вид товара, высота помещения и наличие свободного для монтажа конструкции места, требуемое количество полок и параметры паллет. От этого зависит не только удобство пользования, но и стоимость конструкции.

Среди преимуществ работы с Таргетгруп можно выделить:

• Консультационная помощь в процессе выбора складского оборудования.
• Возможность оплаты заказа любым удобным способом.
• Доставка по всей стране, монтаж конструкции при условии преждевременной договоренности с менеджерами фирмы.
• Качественное складское оборудование по приемлемой цене.
• Наличие гибкой системы скидок и бонусные программы.

Лучшим способом заработать положительную репутацию среди клиентов, компаньонов и партнеров считается ответственность и профессиональный подход к делу. Именно поэтому Таргетгруп за короткие сроки смогла добиться успехов и признания от множества благодарных клиентов.

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Дата
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