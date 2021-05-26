Отдых за городом: как легко сделать садовая мебель своими руками

Фото: zelenasadyba.com.ua

Комфортный лежак или лавка поможет насладиться отдыхом на свежем воздухе. Выбор готовой мебели для сада разнообразен. Их можно сделать из старой мебели, которые уже не нужны в интерьере. Это станет реальностью, если подойти к этому процессу творчески: что-то перекрасить, то переделать, что-то добавить.

Очень популярны уже не первый год является садовая мебель, сделанные из поддонов. Сначала их нужно обработать, а подушки сшить самостоятельно - получится бюджетный и стильный вариант садовой мебели.

Бетонные блоки, скрепленные цементом - простой, но очень долговечный вариант. Идеально подходит для создания стола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подставка под цветы: как подобрать стильный вариант под интерьер

К садовой мебели нужно организовать и текстиль вместо дешевой клеенки. Выберите для стола текстильную или прорезиненную скатерть. Для защиты от солнца и дождя лучше использовать навес или зонт. Они сохранят мебель от порчи.

Гамаки лучше покупать готовыми, ведь они созданы с учетом техники безопасности и из профессиональных материалов.

Украшением и ярким акцентом во дворе станут цветники. Чаще всего их располагают рядом с беседками, у входной зоны дома или участка, словом - на самом видном месте. Для начала стоит подобрать форму цветника и распланировать схему посадки цветов.