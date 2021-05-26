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четверг, 27 мая 2021 02:28

Отдых за городом: как легко сделать садовая мебель своими руками
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Как сделать мебель для сада своими руками
Фото: zelenasadyba.com.ua
Как сделать мебель для сада своими руками
Как сделать мебель для сада своими руками
Как сделать мебель для сада своими руками
Как сделать мебель для сада своими руками

Комфортный лежак или лавка поможет насладиться отдыхом на свежем воздухе. Выбор готовой мебели для сада разнообразен. Их можно сделать из старой мебели, которые уже не нужны в интерьере. Это станет реальностью, если подойти к этому процессу творчески: что-то перекрасить, то переделать, что-то добавить.

Очень популярны уже не первый год является садовая мебель, сделанные из поддонов. Сначала их нужно обработать, а подушки сшить самостоятельно - получится бюджетный и стильный вариант садовой мебели.

Бетонные блоки, скрепленные цементом - простой, но очень долговечный вариант. Идеально подходит для создания стола.

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К садовой мебели нужно организовать и текстиль вместо дешевой клеенки. Выберите для стола текстильную или прорезиненную скатерть. Для защиты от солнца и дождя лучше использовать навес или зонт. Они сохранят мебель от порчи.

Гамаки лучше покупать готовыми, ведь они созданы с учетом техники безопасности и из профессиональных материалов.

Украшением и ярким акцентом во дворе станут цветники. Чаще всего их располагают рядом с беседками, у входной зоны дома или участка, словом - на самом видном месте.

Для начала стоит подобрать форму цветника и распланировать схему посадки цветов.

zelenasadyba.com.ua
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