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пятница, 07 мая 2021 14:10

Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
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Интерьер ванной: как подобрать отдельностоящую ванну
Фото: instagram.com
Интерьер ванной: как подобрать отдельностоящую ванну
Интерьер ванной: как подобрать отдельностоящую ванну
Интерьер ванной: как подобрать отдельностоящую ванну

Многие мечтают о отдельностоящую ванну. Часто ее монтаж невозможен из-за недостаточной площадь. Но у кого она все же есть, то это идеальный вариант.

О нем пишет дизайнер Виктория Морозова в Инстаграм.

"За" и "против" таких ванн:

Лежа в такой ванне можно представить себя на Бали или в SPA.

Они бывают разных дизайнов, форм и материалов под любой вкус.

Можно добиться свободного доступа к ней с любой стороны.

Легко в любом месте комнаты, даже в центре, в отличие от обычных ванн.

Отдельностоящие ванны стоят дороже обычных.

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Следует учитывать достаточные расстояния от стены до ванной, чтобы свободно вытирать воду вокруг нее.

Сложность монтажа. Надо продумать коммуникации, чтобы спрятать трубы надо монтировать подиум или поднимать общий уровень пола на 10-15 см.

Такая ванна не подходит для принятия душа. Перегородки или шторки здесь совершенно неуместны, и все брызги будут разлетаться во все стороны. Дополнительно надо устанавливать душевую кабину.

Нужен специальный смеситель. В основном это напольные варианты или могут быть настенные, в зависимости от размещения ванны.

Успех ремонта зависит от того начали его правильного. Надо быть в курсе новинок и рабочих моментов. Чтобы знать с чего начать ремонт, стоит прислушаться к совету от дизайнеров. Так вы ничего не пропустите, а процесс ремонта будет приятным.

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