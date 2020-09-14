Осенний декор: 10 уютных балконов для отдыха

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Осенний декор балкона имеет свои прелести. Например, завернуться в плед и получать удовольствие от лучей с чашкой чая.

Чтобы отдых был комфортным, стоит добавить несколько деталь к привычному интерьеру.

Радостные нотки и игривость привнесут в цветочную композицию астры, вереск или арека - классические цветы осени. Период цветения хризантем с августа по ноябрь дает неоспоримое преимущество для озеленения балкона в осенний период.

Над ними повесить гирлянды из лампочками. Лучше выбрать не мелкие и белого или желтого цвета. Это придаст уюта вечером и не перетягивать на себя внимание днем.

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Уделите внимание ящиках, кашпо и горшках. Они должны быть выполнены в одном стиле или цвете. Балконы-оазисов подходят кашпо и ящики с плетеными текстурой или с имитацией камня. Контейнеры с цветущими хризантемами на балконе могу стоять до сильных заморозков, почти до самой зимы. Но желательно, все же, прикрывать цветущие растения на ночь полиэтиленовой пленкой.

Обратите свое внимание на декоративные травы, в том числе злаковые. Они будут колыхаться под дуновением ветерка, реагировать на малейшее движение и предоставлять собранию разношерстных цветов легкость.

Пол на лоджии должно быть не только красивой, но и практичной. Должна быть устойчивой к перепадам температуры. Поверхность выстилают специальной пленкой или покрываем водонепроницаемой штукатуркой. Для теплоизоляции подойдут минеральная вата, пенопласт. При наличии маленьких дефектов принято использовать смесь самовыравнивающаяся. Большие недостатки можно выровнять с помощью стяжки или под настил из дерева установить лаги, которые представляют собой поперечные балки из твердых пород дерева.