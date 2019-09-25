 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6057
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8991
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2268
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 522
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3132
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3591
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1503
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1323
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3438
Фото
Все фото
21
22
6
21
20
Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 243
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5652
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5382
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31437
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1053
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
среда, 25 сентября 2019 14:38

Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
21

  Комментировать

Не стоит бояться вводить в интерьер черный цвет: любую комнату он способен наполнить атмосферой элегантной роскоши.
Фото: nextluxury.com
Не стоит бояться вводить в интерьер черный цвет: любую комнату он способен наполнить атмосферой элегантной роскоши.
Не стоит бояться вводить в интерьер черный цвет: любую комнату он способен наполнить атмосферой элегантной роскоши.
Не стоит бояться вводить в интерьер черный цвет: любую комнату он способен наполнить атмосферой элегантной роскоши.
Не стоит бояться вводить в интерьер черный цвет: любую комнату он способен наполнить атмосферой элегантной роскоши.

Черный является цветом величия и аристократизма. Этот цвет интригует, манит своей загадочностью, побуждает разгадать скрытую в нем тайну. Несмотря на то, что устойчиво ассоциируется с депрессией и трауром, в действительности лишь помогает человеку сконцентрироваться на его внутреннем мире, разглядеть в себе то, в чем сам не признается.

Интерьеру черный придает изысканности и эффектности. Делает его одновременно элегантным и богатым на вид. Применяют черный в самых разнообразных стилях. Особенно важную роль он играет в популярном ныне ар-деко, являясь одним из ключевых тонов в цветовой палитре этого направления, пишет nextluxury.

Использовать черный в оформлении интерьера важно с учетом параметров помещения. Если площадь комнаты небольшая, вводить этот цвет в большом количестве нежелательно, ведь есть риск еще больше "обрезать" пространство и тем самым создать удручающую атмосферу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных

Обычную ванную комнату можно превратить в SPA. Это сделает ее идеальным местом для расслабления и снятия стресса. Создать дома атмосферу SPA можно благодаря 10 советам.

nextluxury.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Мусульмане разгромили армию европейцев

Из-за китов возник международный конфликт

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 90628
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 38632
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 23715
Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 18650
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину 10 Просмотров: 17443
Дом
Что нужно учитывать при монтаже системы отопления
Что нужно учитывать при монтаже системы отопления Просмотров: 18
Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
22
 Просмотров: 765
По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
6
 Просмотров: 144
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
21
 Просмотров: 3510
Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
20
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
10
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
7
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО
2
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
Голосов: 346
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua