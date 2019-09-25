Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете

Фото: nextluxury.com

Черный является цветом величия и аристократизма. Этот цвет интригует, манит своей загадочностью, побуждает разгадать скрытую в нем тайну. Несмотря на то, что устойчиво ассоциируется с депрессией и трауром, в действительности лишь помогает человеку сконцентрироваться на его внутреннем мире, разглядеть в себе то, в чем сам не признается.

Интерьеру черный придает изысканности и эффектности. Делает его одновременно элегантным и богатым на вид. Применяют черный в самых разнообразных стилях. Особенно важную роль он играет в популярном ныне ар-деко, являясь одним из ключевых тонов в цветовой палитре этого направления, пишет nextluxury.

Использовать черный в оформлении интерьера важно с учетом параметров помещения. Если площадь комнаты небольшая, вводить этот цвет в большом количестве нежелательно, ведь есть риск еще больше "обрезать" пространство и тем самым создать удручающую атмосферу.

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Обычную ванную комнату можно превратить в SPA. Это сделает ее идеальным местом для расслабления и снятия стресса. Создать дома атмосферу SPA можно благодаря 10 советам.