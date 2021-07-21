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среда, 21 июля 2021 16:37

Определили лучший матрас для секса

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Определили лучший матрас для секса
Хороший секс бывает на пружинном матрасе. Фото: cosmo.ru

Для занятия сексом не подходят матрасы с наполнителем пена с эффектом памяти. Она принимает форму тела и мешает активным движениям. Поэтому такой вид надежный для сна, но не для сексуальных утех.

Об этом рассказала Gazeta.ua Валентина Дудник, специалист по сексуальному воспитанию.

"Для секса идеальные пружинные матрасы. Удобнее, когда независимые пружины, которые не держат форму и не превращаются в блин. Такие модели обеспечивают достаточную амплитуду движений", - пояснила специалист.

Наиболее подходящими являются модели средней жесткости с независимым пружинным блоком.

Жесткие вызывают неприятные ощущения при сжатии колен и локтей с поверхностью матраца. Вместе с тем, матрас форуме скрипеть.

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Первые месяцы после покупки, стоит переворачивать матрас раз в месяц, в последующие годы - один раз в сезон. Это продлевает жизнь изделия и сохраняет его первозданную форму.

Особенно об этом надо не забывать, когда купили с эффектом "зима-лето". Если летом оставаться на зимний стороне матраса, в жару тело будет париться и более потеть.

Женщины постоянно повторяют одну и ту ошибку в сексе, которая мешает получить оргазм. Они не ставят свое удовольствие на первое место и стесняются говорить со своими партнерами о мастурбации.

Именно в этом больше всего ошибаются женщины, как сообщила секс-эксперт из Австралии Надежда Бокоди.

Автор: Екатерина Романчук
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