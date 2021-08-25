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Образцовая квартира для холостяка – там, где не ступала женская нога

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Современная холостяцкая жизнь – это особый стиль, требующий грамотно обустроенного жилого пространства. При этом даже состоятельные холостяки предпочитают минимализм во всех сферах быта, который удачно переносится на успешные интерьерные концепции. Как ни странно, но именно эта категория мужчин требует, прежде всего, идеального функционального простора на кухне. И только потом речь заходит о комфортной спальне, хотя, казалось бы, образ холостяка всегда ассоциируется с натурой ловеласа.

  Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины
Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины

Основные проблемы "неправильного" холостяцкого интерьера

Опубликованные фото дизайна квартир, которые понравились неженатыми заказчиками, демонстрируют следующий факт – практически все "хронические" холостяки жуткие педанты, а в некоторой степени – и аскеты. Главной ошибкой могут стать навязчивая цветовая гамма, излишество в декоре, громоздкие предметы интерьера. Холостяк не любит и не хочет постоянно прибираться. Поэтому светлые тона напольных покрытий, на которых будут видны любые соринки – это тоже "выстрел в молоко". Это же касается полированных поверхностей, на которых проявляется любой отпечаток. Ещё одним больным местом многих неудачных дизайнерских проектов является попытка "оживить" интерьер с помощью "громкого" верхнего освещения. И не стоит думать, что холостой мужчина не любит прихорашиваться и экономить на вещах. Во всяком случае, большинство холостяков этим не страдает.

Как удовлетворить холостого мужчину

Только приглушённые тона, матовые покрытия, минимализм во всех формах, максимальная практичность каждого квадратного метра, и, конечно же, побольше "освобождающего" простора. Вообще говоря, постоянное желание личной свободы, характерное для этой категории людей, должно найти отражение во всех деталях интерьера. Что касается освещения, зачастую холостой мужчина ограничивается мягкими локальными источниками света – торшерами и бра. А вот точечные потолочные светильники будут уместны и в гостиной и на кухне.

  Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины
Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины

Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины, а тем более холостяка. Лишённый зачастую женского внимания представитель сильного пола просто жаждет расслабленно отдыхать в утопающих объятиях роскошного кресла или дивана. А вот на кухне наоборот – все стулья и столы должны символизировать умеренность и избирательность в еде. При этом упомянутый выше простор кухонного пространства с насыщенным верхним освещением становится своего рода символом пищевой независимости.

Привычки холостяка – его и первая и вторая натура. Поэтому перед разработкой дизайнерского проекта необходимо чётко уяснить, что любит, а чего на дух не переносит конкретный человек. Организация интерьера спальной должна делать акцент на "эгоистичном" удобстве, которое, как правило, сопровождается желанием растянуться по диагонали на удобном матрасе широкой двуспальной постели.

  Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины
Удобная мягкая мебель с неприхотливой обивкой - это слабость любого мужчины

Особое внимание следует уделить санузлу и ванной комнате – вот уж точно на чём не надо экономить. Заливающее освещение, дорогая пафосная отделка, сантехника, как минимум, бизнес класса. Всё это приятно ласкает душу и тело, заставляя вновь и вновь высоко оценивать преимущества холостой жизни. Любой холостяк в душе немного нарцисс. Поэтому большие зеркала в ванной, спальной и прихожей наверняка придутся ему по вкусу. Из всего сказанного можно сделать вывод - неброская интерьерная эстетика в сочетании высокой практичностью и ненавязчивым комфортом может в этом случае стать самым удачным решением.

Материал для статьи был предоставлен сайтом https://belik.ua/

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