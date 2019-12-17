Новогодняя экибана: 15 способов создания праздничной композиции

Фото: idei-dekoru.com

Новогодние композиции добавляют дома особую атмосферу, а обычный обед или ужин превращают в праздничное застолье.

Такую композицию можно сделать своими руками. Есть много красивых идей и фото. Для ее создания понадобятся шишки, елочные шарики, несколько веток елки, кружочки подсушенных апельсинов, свечи, цветные ленты, снежинки, искусственные цветы, фигурки деда мороза или крысы.

В такой украшении можно сочетать несколько оттенков или придерживаться одного. А в центре подать яркий акцент.

Эту новогоднюю икебану ставят в центре стола в новогоднюю ночь.

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Рождественский венок является обязательным элементом праздничного декора. Он завершает украшения дома и елки. Его можно купить или сделать своими руками. Такой венок может стать оригинальным подарком родным и близким. Его делают из разных материалов: елочных игрушек, мишуры, лозы, шишек, орехов, бусин, бижутерии и лент.