Никогда не выйдут из моря: уютные варианты скандинавских спален

Фото: remoo.ru

Спальня в скандинавском стиле - одна из самых трендовых тенденций интерьера. Она призывает к легкости и свободы. Это минималистичный дизайн, в котором используются светлые тона и много натуральных материалов.

Об этом пишет Dezeen

В традиционных скандинавских домах деревянные полы часто сочетаются с деревянными панелями и классической мебелью из ротанга и кожи. Для скандинавских гостиных характерны светлые стены, что является обычным явлением в северных странах.

Часто интерьер делают с пестрыми серыми стенами, земляным текстилем и теплыми деревянными панелями. Они создают уютную и гостеприимную атмосферу, где можно спрятаться от холодных дней северной зимы.

Приглушенные коричневые и бежевые оттенки придают интерьеру ощущение органичности и сближение с природой.

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Для сканди, как правило, используют нейтральные тона, но в этом пространстве фигурируют удобные диваны в спокойном зеленом цвете. Некрашеные деревянные журнальные столики сочетаются с полом и деревянными шкафчиками для хранения вещей.

Также скандинавские спальне не бывают без панорамных окон. Это надо учитывать при ремонте и расширять оконную раму.

Белый цвет создает атмосферу праздника и роскоши. Он делает помещение просторным и свежим. Поэтому он сейчас на пике популярности. Он современный, элегантный и сдержанный одновременно. Одно из правил гармоничного интерьера заключается в отсутствии резких границ цветов: чем ярче у вас квартира, тем меньше она кажется. Поэтому белые интерьеры кажутся безграничными.