 
Ексклюзивы
1/5
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 63
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 117
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 585
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 774
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 414
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 504
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 756
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1728
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
Фото
Все фото
11
13
20
16
16
Никогда не выйдут из моря: уютные варианты скандинавских спален
Никогда не выйдут из моря: уютные варианты скандинавских спален
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
Дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры, который захочет каждый
Дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры, который захочет каждый
Уют в каждой детали: лесной дом заставляет расслабиться
Уют в каждой детали: лесной дом заставляет расслабиться
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 576
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1728
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 621
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 756
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 15:10

Никогда не выйдут из моря: уютные варианты скандинавских спален
11

  Комментировать

Скандинавский стиль в интерьере спальни: особенности и мелочи
Фото: remoo.ru
Скандинавский стиль в интерьере спальни: особенности и мелочи
Скандинавский стиль в интерьере спальни: особенности и мелочи
Скандинавский стиль в интерьере спальни: особенности и мелочи
Скандинавский стиль в интерьере спальни: особенности и мелочи

Спальня в скандинавском стиле - одна из самых трендовых тенденций интерьера. Она призывает к легкости и свободы. Это минималистичный дизайн, в котором используются светлые тона и много натуральных материалов.

Об этом пишет Dezeen

В традиционных скандинавских домах деревянные полы часто сочетаются с деревянными панелями и классической мебелью из ротанга и кожи. Для скандинавских гостиных характерны светлые стены, что является обычным явлением в северных странах.

Часто интерьер делают с пестрыми серыми стенами, земляным текстилем и теплыми деревянными панелями. Они создают уютную и гостеприимную атмосферу, где можно спрятаться от холодных дней северной зимы.

Приглушенные коричневые и бежевые оттенки придают интерьеру ощущение органичности и сближение с природой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке

Для сканди, как правило, используют нейтральные тона, но в этом пространстве фигурируют удобные диваны в спокойном зеленом цвете. Некрашеные деревянные журнальные столики сочетаются с полом и деревянными шкафчиками для хранения вещей.

Также скандинавские спальне не бывают без панорамных окон. Это надо учитывать при ремонте и расширять оконную раму.

Белый цвет создает атмосферу праздника и роскоши. Он делает помещение просторным и свежим. Поэтому он сейчас на пике популярности. Он современный, элегантный и сдержанный одновременно.

Одно из правил гармоничного интерьера заключается в отсутствии резких границ цветов: чем ярче у вас квартира, тем меньше она кажется. Поэтому белые интерьеры кажутся безграничными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никогда не выйдут из моря: уютные варианты скандинавских спален». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

"Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок

Испытали самое мощное в мире оружие

Загорелись цистерны с желтым фосфором

Всегда востребованы: бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

Приняли исторический документ

Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

Фракция раскололась

Открыли самый страшный концлагерь

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 17640
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 8 Просмотров: 12564
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 10440
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 7020
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 6543
Дом
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
13
 Просмотров: 243
Постель советуют прополоскать в подкисленной воде
Постель советуют прополоскать в подкисленной воде
8
 Просмотров: 63
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
20
 Просмотров: 6471
Дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры, который захочет каждый
Дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры, который захочет каждый
16
 Просмотров: 1116
Уют в каждой детали: лесной дом заставляет расслабиться
Уют в каждой детали: лесной дом заставляет расслабиться
16
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
1
Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона
Голосов: 763
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть