Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом

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Подвесное кресло может стать изюминкой любой комнаты. Особенно уместно впишется в спальню. При этом не только оригинальности ей придаст, но и сделает более уютной и комфортной.

Расположить подвесное кресло в спальне можно чуть ли не в любом месте: прямо у кровати, в углу или в центре комнаты, напротив окна. Последний вариант является наилучшим, ведь из такого кресла особенно удобно любоваться окружающими пейзажами и читать любимую книжку, дыша свежим воздухом. Пишет designingidea.

Вариантов подвесных кресел множество. Самыми популярными являются плетеные. Их делают в основном из искусственного ротанга. Для современных интерьеров в стиле хай-тек обычно выбирают подвесные кресла-пузырьки, изготовленные из акрила. При оформлении комнаты в скандинавском или бохо-стиле чаще всего предпочтение отдается текстильным креслам-гамакам.

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Сделает спальню стильной и уютной также кровать с металлическим каркасом. Она может иметь различный дизайн, так что под любой стиль интерьера удастся подобрать оптимальный вариант. Если не найдется необходимый цвет, можно остановить выбор на модели в нейтральных тонах и покрасить собственноручно — на металл краска ляжет без проблем.