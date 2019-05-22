 
Ексклюзивы
1/5
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 4752
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 11712
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 342
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2178
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5490
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1962
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3511
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7011
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 68153
Фото
Все фото
28
8
28
14
20
Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни
Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни
Французский шарм: показали привлекательные ванные комнаты в стиле прованс
Французский шарм: показали привлекательные ванные комнаты в стиле прованс
Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2178
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 558
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1188
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1548
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 16:38

Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
28

  Комментировать

Подвесное кресло позволяет создать в спальне уютный уголок для чтения и сиесты.
Фото: pinterest.com
Подвесное кресло позволяет создать в спальне уютный уголок для чтения и сиесты.
Подвесное кресло позволяет создать в спальне уютный уголок для чтения и сиесты.
Подвесное кресло позволяет создать в спальне уютный уголок для чтения и сиесты.
Подвесное кресло позволяет создать в спальне уютный уголок для чтения и сиесты.

Подвесное кресло может стать изюминкой любой комнаты. Особенно уместно впишется в спальню. При этом не только оригинальности ей придаст, но и сделает более уютной и комфортной.

Расположить подвесное кресло в спальне можно чуть ли не в любом месте: прямо у кровати, в углу или в центре комнаты, напротив окна. Последний вариант является наилучшим, ведь из такого кресла особенно удобно любоваться окружающими пейзажами и читать любимую книжку, дыша свежим воздухом. Пишет designingidea.

Вариантов подвесных кресел множество. Самыми популярными являются плетеные. Их делают в основном из искусственного ротанга. Для современных интерьеров в стиле хай-тек обычно выбирают подвесные кресла-пузырьки, изготовленные из акрила. При оформлении комнаты в скандинавском или бохо-стиле чаще всего предпочтение отдается текстильным креслам-гамакам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали невероятно романтические спальни с балдахином на кровати

Сделает спальню стильной и уютной также кровать с металлическим каркасом. Она может иметь различный дизайн, так что под любой стиль интерьера удастся подобрать оптимальный вариант. Если не найдется необходимый цвет, можно остановить выбор на модели в нейтральных тонах и покрасить собственноручно — на металл краска ляжет без проблем.

designingidea.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

В киевском храме начали править на украинском языке

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 147432
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 38952
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 20169
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 20088
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 19090
Дом
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
8
 Просмотров: 162
Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни
Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни
28
 Просмотров: 756
Французский шарм: показали привлекательные ванные комнаты в стиле прованс
Французский шарм: показали привлекательные ванные комнаты в стиле прованс
14
 Просмотров: 1305
Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
20
 Просмотров: 702
Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
16
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
14
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
6
Порошенко готовят на новую должность
5
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 1229
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua