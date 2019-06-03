"Неубиваемая" отделка в квартире для сдачи в аренду

Сдавать собственную недвижимость в аренду – это великолепный способ заработка денег. Всего 5 квартир в столице могут обеспечить Вас солидной ежемесячной прибылью без затрат собственного времени. Отделка стен и потолков в такой квартире должна быть максимально практичной и долговечной. Ведь большая часть населения живет по советскому принципу: не мое – не жалко. И после каждого арендатора приходится дополнительно вкладываться в ремонтные работы, чтобы недвижимость оставалась привлекательной для следующего клиента.
Мы собрали для Вас самые ценные рекомендации, которые помогут сделать ремонт долговечным.
1. Потолок – определенно натяжной ПВХ. Пусть на этапе ремонта он обойдется дороже, но его практичность зашкаливает:
• Если Вас затопят сверху – то вода просто стечет из отверстия для люстры и поверхность останется без дефектов;
• Такая отделка 100% устойчива к появлению трещин, связанных с усадкой дома;
• Отмыть загрязнения от насекомых с такого потолка проще простого.
2. Стены – среди всех прочих материалов можно отметить жидкие обои. Это относительно новый вид декоративной штукатурки на основе экологически чистых компонентов с рядом преимуществ:
• Их легко отремонтировать при помощи воды и примитивных инструментов – любое загрязнение, царапины и трещины исчезнут без труда;
• Такой материал можно наносить на стартовую (не ровную) штукатурку, что сэкономит средства на этапе отделочных работ;
• Декор от ТМ Экобарвы поможет разнообразить стены, добавляя в них различные узоры.
3. Пол – самым практичным материалом является керамогранитная плитка. Этот прочный материал нужно укладывать как в кухне с ванной, так и в жилых комнатах:
• Не требуется идеально ровная стяжка – мелкие неровности нивелируются клеевым составом;
• Стойкий к царапинам и ударам, легко отмывается от загрязнений;
• Не меняет свой цвет и не выделяет вредных веществ под воздействием солнечного света.
При помощи этих материалов можно сделать современный, привлекательный для арендатора ремонт. Такая отделка будет долго служить и не требовать дополнительных денежных затрат, а сэкономленные деньги – это заработанные деньги.
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