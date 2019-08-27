Не простая купальня: показали уникальную ванну стоимостью более миллиона долларов

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 567
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14095
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 990
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1818
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2151
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12753
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1692
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2349
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
13
25
7
28
25
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
Подали удачные идеи для маленького балкона
Подали удачные идеи для маленького балкона
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6075
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2403
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2592
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6975
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1233
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 17:49

Не простая купальня: показали уникальную ванну стоимостью более миллиона долларов

  Комментировать

Автор: housebeautiful.com
  Ванную вытесали вручную из натурального розового кварца.
Ванную вытесали вручную из натурального розового кварца.

Флорентийская компания Baldi Home Jewels создала роскошную ванну из натурального розового кварца. Стоимость своего творения оценила в $1,1 млн.

Вытесывали ванну из монолитной 10-тонной глыбы, добытой в тропических лесах Амазонии. Во Флоренцию материал переправили кораблем. На вырезание и шлифовку потратили сотни часов. Все работы выполняли вручную, пишет housebeautiful.

Снаружи ванной придали грубоватую форму, чтобы не скрывать естественную красоту минерала. Внутреннюю часть сделали идеально гладкой.

Автор: baldihomejewels
  Ванную вытесали вручную из натурального розового кварца.
Ванную вытесали вручную из натурального розового кварца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Примеры комнат в средиземноморском стиле, наполненных атмосферой уюта

Baldi Home Jewels является старинной семейной компанией. Основана была в 1867 году. Специализируется на создании уникальной мебели и предметов интерьера из хрусталя и полудрагоценных камней. Каждое творение Baldi Home Jewels — ручная работа.

housebeautiful.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не простая купальня: показали уникальную ванну стоимостью более миллиона долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

В Польше начали отбирать имущество у украинцев

Владельцев скота обложили новыми налогами

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 52642
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 23823
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 19108
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 16101
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 14095
Дом
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
13
 Просмотров: 306
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
25
 Просмотров: 639
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
7
 Просмотров: 1656
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
28
 Просмотров: 1233
Подали удачные идеи для маленького балкона
Подали удачные идеи для маленького балкона
25
 Просмотров: 2547
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 2055
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua