Не простая купальня: показали уникальную ванну стоимостью более миллиона долларов

Автор: housebeautiful.com Ванную вытесали вручную из натурального розового кварца.

Флорентийская компания Baldi Home Jewels создала роскошную ванну из натурального розового кварца. Стоимость своего творения оценила в $1,1 млн.

Вытесывали ванну из монолитной 10-тонной глыбы, добытой в тропических лесах Амазонии. Во Флоренцию материал переправили кораблем. На вырезание и шлифовку потратили сотни часов. Все работы выполняли вручную, пишет housebeautiful.

Снаружи ванной придали грубоватую форму, чтобы не скрывать естественную красоту минерала. Внутреннюю часть сделали идеально гладкой.

Автор: baldihomejewels Ванную вытесали вручную из натурального розового кварца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Примеры комнат в средиземноморском стиле, наполненных атмосферой уюта

Baldi Home Jewels является старинной семейной компанией. Основана была в 1867 году. Специализируется на создании уникальной мебели и предметов интерьера из хрусталя и полудрагоценных камней. Каждое творение Baldi Home Jewels — ручная работа.