Не хуже паркета: показали изысканные гостиные с бетонным полом

Фото: homedit.com

На сегодняшний день "голый" бетон в интерьере — одно из самых популярных дизайнерских решений. Такой тип покрытия применяется в модном нынче минимализме и индустриальном стиле.

Бетон считается грубым, холодным материалом. В интерьер он вносит нотки аскетизма, придает строгости и лаконичности. Если в оформлении бетона много, возникает тяжелая и несколько гнетущая атмосфера. Поэтому главное правило для применения такого типа покрытия — соблюдать баланс декоративных элементов. Пишет издание Homedit.

Чтобы уравновесить "холодность" бетона, важно ввести в интерьер "теплые" цвета и текстуры. Таковыми являются древесина, кожа, текстиль, мех. Если удастся создать баланс, комната будет выглядеть приветливо и уютно.

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Декоративный бетон с каждым годом становится все более популярным. Используют этот материал для создания в интерьере как отдельных акцентов, так и общего фона. Украшенные "голым" бетоном комнаты выглядят одновременно просто и неординарно.