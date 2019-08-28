 
Ексклюзивы
1/5
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 657
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1017
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1287
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 684
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14671
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1026
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1899
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2196
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14148
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
18
13
25
7
28
Не хуже паркета: показали изысканные гостиные с бетонным полом
Не хуже паркета: показали изысканные гостиные с бетонным полом
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6210
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2466
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2628
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7002
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 720
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 17:31

Не хуже паркета: показали изысканные гостиные с бетонным полом
18

  Комментировать

Бетон важно разбавлять "теплыми" цветами и текстурами.
Фото: homedit.com
Бетон важно разбавлять "теплыми" цветами и текстурами.
Бетон важно разбавлять "теплыми" цветами и текстурами.
Бетон важно разбавлять "теплыми" цветами и текстурами.
Бетон важно разбавлять "теплыми" цветами и текстурами.

На сегодняшний день "голый" бетон в интерьере — одно из самых популярных дизайнерских решений. Такой тип покрытия применяется в модном нынче минимализме и индустриальном стиле.

Бетон считается грубым, холодным материалом. В интерьер он вносит нотки аскетизма, придает строгости и лаконичности. Если в оформлении бетона много, возникает тяжелая и несколько гнетущая атмосфера. Поэтому главное правило для применения такого типа покрытия — соблюдать баланс декоративных элементов. Пишет издание Homedit.

Чтобы уравновесить "холодность" бетона, важно ввести в интерьер "теплые" цвета и текстуры. Таковыми являются древесина, кожа, текстиль, мех. Если удастся создать баланс, комната будет выглядеть приветливо и уютно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сплошное дерево и солнечные панели: построили оригинальный домик для отдыха

Декоративный бетон с каждым годом становится все более популярным. Используют этот материал для создания в интерьере как отдельных акцентов, так и общего фона. Украшенные "голым" бетоном комнаты выглядят одновременно просто и неординарно.

homedit.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не хуже паркета: показали изысканные гостиные с бетонным полом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

В полиции объявили охоту на украинцев

Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли

"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

Стуса посадили в карцер за чтение книги

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 3 Просмотров: 45722
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 31293
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 27774
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 21736
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
10
 1 Просмотров: 16488
Дом
Показали уникальную ванну стоимостью более миллиона долларов
Показали уникальную ванну стоимостью более миллиона долларов Просмотров: 36
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
Оригинально и стильно: 20 идей изготовления часов
13
 Просмотров: 639
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом
25
 Просмотров: 783
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
7
 Просмотров: 2439
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
28
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
4
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
3
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
2
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
Голосов: 2167
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua