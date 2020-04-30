Назвали лишнюю мебель в спальне

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В дизайне спальни важна каждая деталь. Поэтому так важно не ошибиться с выбором мебели, чтобы не купить лишнего. Это касается не только минимализма.

Как расставить мебель рассказала Алиса Коцюбняк, столичный дизайнер.

1. Лучше расставлять мебель островом, а не под стенами. В центре кровать и вокруг него тумбы, комоды или кресло. Островная планировка лишает комнату от ощущения нехватки мебели.

2. Рядом с кроватью должно быть 1 тумбочка для мелочей, которые нужны перед сном. Не надо ставить тумбочки с обеих сторон. Они создают впечатление санатория или гостиницы. Это не добавляет уюта спальни. Лучше с одной стороны поставить тумбочку, а с другой - комод.

3. Перед кроватью поставить банкетку или скамью, чтобы положить покрывало на время сна.

4. Оптимальным расстоянием от кровати к комоду и шкафы должно быть по 70 см. Так человек не биться ногами об острые края мебели.

5. Оживляют комнату картины или бра. Это лучше, чем прицепить посередине одну люстру. Точечное освещено в спальне уместно, как нигде. Они создают приглушенный свет, которые создают расслабление.

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6. Тюли, шторы и люстры должны быть плотными, чтобы спрятать комнату утром от солнца. Также матовыми, чтобы не выделялись из общей картины комнаты.

7. Еще одна дизайн-хитрость касается покрытия для пола спальни. Оно должно быть светлым. Паркет или ламинат лучше укладывать по диагонали комнаты, чтобы пространство будет казаться больше.

Для удобства и надежности, к подобным крепят поручни или перила. Они различаются по конструкции, материала изготовления и дизайна. Также изделия различаются по форме и способу крепления. Прежде чем проектировать комнату, следует ознакомиться с различными видами поручней и изучить их плюсы и минусы. Перила - неотъемлемая часть удобной и безопасной лестницы. А еще - это благодатное поле для креативных экспериментов.